Antonio Zapatero, el médico que gestionó la pandemia en Madrid: "En tres años la covid sí será como una gripe"

Respuesta. No, desde luego que no. Pero el campo de batalla ha cambiado. El 91% de la población de la comunidad de Madrid tiene la primera dosis, en pocos días tendrán la segunda. Y eso es muy importante porque la pandemia ha sido una batalla entre un virus y un nicho de personas para infectar. Ahora a ese virus le cuesta encontrar ese nicho, porque a estas alturas ya sabemos que las vacunas disminuyen la posibilidad de infectarte en un 80%, la carga viral de los vacunados es un 20% menor y en el caso de que tu enfermedad progrese la probabilidad de ingresar en un hospital baja un 70%.

De hecho en las últimas cuatro semanas, hay una media de 20-25 ingresos diarios por covid en toda la Comunidad de Madrid. Eso hace que sea posible la convivencia entre este virus y una población que está muy bien vacunada. Porque además hay un dato importante: la mayoría de los pacientes que ingresan son personas no vacunadas o con alguna patología o condición que hace que no hayan desarrollado inmunidad a pesar de la vacuna.

R. Yo estoy esperando varias evidencias científicas. La primera, sobre el descenso de efectividad. Porque los estudios que hay son muy preliminares, y yo no conozco ninguna vacuna anterior a las de la covid que solo sean efectivas seis meses. Me cuesta creer que esta vaya a serlo.

R. Cuando me llama el consejero para irme a dirigir, junto con otros, el hospital de campaña de Ifema, yo estaba en mi puesto en el de Fuenlabrada . En febrero el coronavirus de Wuhan era un comentario en la cafetería. En marzo tuvimos los primeros ingresos, un padre y un hijo, aunque todo parecía bastante controlado. La segun da semana de marzo aquello se desbordó. Casi de repente éramos un hospital solamente de covid, con 500 pacientes. Y el día que me llama el consejero Enrique Ruiz Escudero para irme bajé a la urgencia y había 250 personas pendientes de ingreso... Era desolador y lo que más recuerdo es que a pesar de haber tanta gente allí metida el silencio era absoluto: todos teníamos miedo, los médicos y los pacientes. Todos.

Y eso nos llevó directamente a establecer limitaciones a la movilidad por zonas básicas de salud. No tenía sentido restringir a ciudadanos de zonas en las que no había tantos contagios. Por ejemplo, en verano de 2020 se nos criticó por no cerrar las terrazas, parecía que veníamos de otro planeta. ¡Pero es que no teníamos ninguna evidencia de que hubiera habido brotes en las terrazas!