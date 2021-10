Bassat, epidemiólogo y pediatra, sobre vacunar a niños: “Seré el primero en hacerlo con los míos”

El experto es de prevenir antes que curar. Como él dice, tiene alma de preventivista y es mejor eliminar cualquier riesgo. Sin embargo, no esconde que a los expertos les preocupan los casos de miocarditis y pericarditis vistos en adolescentes , aunque sean "leves y de buen pronóstico". No pretende restar ni un ápice de seguridad y necesidad a las profilaxis. Es más, se considera un "creyente" de las mismas.

Evidentemente no. Con los datos actuales, y en previsión de que sigan mejorando, no será necesario. Con los adultos y adolescentes inoculados, el rol que juegan los niños a la hora de aumentar la incidencia es muy bajo. Es probable que no sea fundamental. Eso no quiere decir que si se autoriza la vacuna muchos optemos por vacunarlos. Seré el primero en hacerlo con los míos. Quiero que estén individualmente inoculados. Pero como estrategia de contención de la transmisión, con los pocos casos de ahora, no tiene sentido una recomendación masiva.