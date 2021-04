David Moreno, al frente de la vacunación en Andalucía: "Pfizer es actor principal, no puede hacer toda la película"

Respuesta: No hay una única clave. Hay cosas que estamos haciendo bien, y un elemento diferenciador son los profesionales. Para mí, la clave, es la implicación de todos los sanitarios. Hacemos una reunión semanal, desde el 15 de diciembre y hasta en Semana Santa la hemos cumplido. Escuchamos todo lo que piensan, y hay que tener en cuenta que cada semana hay un nuevo cambio, no lo tienen fácil, igual que nosotros. Por eso es importante que se sientan implicados en este proceso.

Pfizer es un actor principal, pero no puede hacer la película entera

R: El suministro de Astrazeneca es muy irregular. Por ejemplo, la semana pasada llegaron 180 mil dosis, esta 26 mil, y la semana que viene llegará 65 mil. Todo es muy impredecible, hasta hace 4 horas no sabía lo que llegaba. Por eso, es muy difícil la organización, muy, muy difícil. Además, esta se pone en personas muy concretas, entre 60 y 65 años. No podemos estar citando a la gente sin saber lo que nos va a llegar.

Todo retrasa, nosotros vamos con la lengua fuera, todos los días. Hacer más de lo que hacemos es muy difícil. Lo que se retrasa es muy difícil recuperarlo, porque es tiempo perdido. Es como lo de Janssen, dos semanas de retraso ya no se puede recuperar.

R: Está aportando al cómputo global, pero no pueden producir hasta el infinito. Ya han dicho que van a ampliar un poco en los próximos meses pero no más. Digamos que Pfizer es un actor principal, pero no puede hacer la película entera.