Dr. Jordi Royo: "Que los padres quieran ser amigos de sus hijos ha empeorado su comportamiento en la pandemia"

Respuesta: Nosotros pensábamos que en el caso de las tareas domésticas, el confinamiento habría sido una buena oportunidad para repartir la colaboración a todos los miembros de la familia, pero no ha sido así. Si antes uno de cada dos adolescentes ya no colaboraba en estas tareas, en el confinamiento y ahora, esto ha aumentado. La pandemia ha dejado secuelas que han empeorado la situación en casa .

Lo que vemos es que un 54% de las chicas y 58% de chicos no ayudan en las tareas domésticas básicas del hogar como bajar la basura o recoger la mesa, un valor más alto de lo que teníamos previamente a la pandemia. También nos ha sorprendido el tema de las tareas escolares y el de los hábitos alimentarios. En el primero, teníamos la hipótesis de que padres e hijos colaborarían, pero en este caso, el porcentaje se ha agravado y ha pasado de un 20% a un 27%, una subida que no se ha recuperado.

R: En su conjunto, las familias no lo han pasado bien durante el confinamiento. Les hemos preguntado y solo un 8% ha afirmado que, en el caso de que hubiera otra situación, el clima familiar mejoraría. Durante el confinamiento hubo más de 300 llamadas que nos decían que no podían convivir con sus hijos adolescentes. Hay familias que expresan una cierta impotencia , y es que 6 de cada 10 señalan que no se ven capaces de revertir las conductas.

R: Yo creo que estas conductas sí se pueden revertir , pero no lo van a hacer solas. Los madres y padres tendrían que tomar nota de qué nos ha dejado en positivo esta pandemia y eso es que no hay que perder la verticalidad en cuanto a la relación. Además, hemos visto que los jóvenes de 16 a 18 años contestan más, algo que implica que, cuando se inicia el maltrato a los padres, o se intenta revertir o sino será más complicado y habrá que pedir ayuda. Por eso pensamos, con todo el respeto, que el querer ser amigos de nuestros hijos es donde nos equivocamos.

En el estudio se ha demostrado, por ejemplo, que después del confinamiento y hasta la actualidad hay un 2% más que fuman tabaco y no lo hacían, un 10% más que no bebían alcohol y que ahora sí. Eso son claramente secuelas de la pandemia y, sobre todo, del confinamiento.

R: Creo que, aunque muchos de ellos puedan tener una cierta conciencia de que está mal hecho, en realidad, en el momento que se normaliza, se disminuye esta conciencia. Creo que se ha instalado un relato de 'no es delito lo que no tiene consecuencias'. Por lo que, por ejemplo, si tú maltratas a tu padre, a un profesor o a un policía y no tiene consecuencias, esto, para ellos, no es un delito. Creo que es lo que los jóvenes ven en estos momentos.