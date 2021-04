Francisco Nogareda, consultor de la OMS: “Sería razonable vacunar a más gente con una sola dosis"

Nogareda es consultor de la OMS y actualmente está en el grupo de trabajo para estimar la efectividad de las vacunas covid en America Latina

"La EMA emitirá un informe sobre la vacuna Janssen la semana que viere y es probable que sea favorable", dice el experto

El retraso de Janssen, la estrategia de Pfizer y Moderna, la cuarta ola o cómo se aborda el verano, NIUS ha hablado con el epidemiólogo y consultor de la OMS Francisco Nogareda, que asegura que el verano será mejor que el anterior y que la EMA dará un informe positivo sobre la vacuna de Janssen la semana que viene. "El riesgo de tener un efecto adverso grave por la vacuna es mínimo, es mucho más probable que mueras si te infectas por covid", explica este experto.

Francisco Nogareda actualmente pertenece al grupo de trabajo para evaluar la efectividad de las vacunas contra covid en América Latina y el Caribe. "Las vacunas que se están utilizando son efectivas y seguras y tendrán resultados muy positivos a corto plazo en la reducción de mortalidad y de incidencia de covid".

Pregunta: ¿Qué pasa con Janssen?

Respuesta: Janssen utiliza la misma plataforma que Astrazeneca, Sputnik V y la vacuna china Cansino, que es un adenovirus, que es un virus humano que produce el resfriado común, se ha inactivado y permite utilizar este virus como vector en la vacuna para introducir los antígenos necesarios para estimular el sistema inmune del cuerpo. Es probable que el adenovirus utilizado para estas vacunas sea el responsable de la aparición de los trombos. La farmacovigilancia permite evaluar la seguridad de las vacunas una vez que están autorizados y utilizados en la población. Los sistemas de farmacovigilancia han podido detectar casos de trombosis raras que no se habían detectado en los ensayos clínicos donde se evalúan las vacunas sobre una población de 40 a 50 mil personas. Pero ahora hablamos de millones de personas a las que se les está administrando las vacunas. Cuando se ha pasado a la fase cuatro, tras la autorización de la vacuna, es cuando han salido a la luz estos trombos tan raros.

P: ¿Estados Unidos ha detectado seis casos, todos en mujeres de entre 20 y 50 años? ¿Por qué en mujeres jóvenes?

R: No se sabe. Sobre esto hay muchas teorías, pero, nada claro sobre porque afecta más a las mujeres más jóvenes. Hay estudios que alegan que es una reacción autoinmune ante la vacuna que hace que bajen las plaquetas y provoque alteraciones en la coagulación provocando trombos. Algunas teorías sugieren que puede estar relacionado con que la mujer tiene más tendencia a tener enfermedades autoinmunes, especialmente en edades más jóvenes, aunque hay todavía estudios en marcha. El riesgo de sufrir un trombo venoso cerebral es de una entre un millón de personas vacunadas. No quiere decir que esa vacuna sea mala. Queremos una vacuna perfecta y ningún medicamento lo es. Lo bueno es que cada vez se sabe más y existen tratamientos efectivos para este tipo de trombosis en caso de que aparezcan y así evitar un desenlace fatal.

P: Entonces, ¿cuándo se empezará a vacunar con Janssen?

R: Igual que la FDA en EE.UU., la Agencia Europea Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) también lo está evaluando. La semana que viene la EMA emitirá un informe sobre Janssen y es probable que será favorable porque el beneficio de la vacunación supera enormemente los riesgos de tener reacciones adversas graves. Eso sí, cada país podrá determinar su estrategia de vacunación y en qué población utiliza estas vacunas. España va a esperar a que la EMA emita su dictamen y creo que es lo adecuado.

P: ¿Qué opina de la estrategia que se valora de prolongar el tiempo entre dosis de Moderna y Pfizer? ¿Por qué es importante no bajar el ritmo de vacunación?

R: Con esta estrategia se pretende obtener mayor proporción de personas inmunizadas ante la actual escasez de vacunas, aunque no es lo óptimo. En realidad, esta estrategia se sale de la pauta recomendada por el fabricante. Con Moderna son cuatro semanas y con Pfizer son tres entre las dos dosis. Ahora se va a ampliar a seis semanas. Esto no lo pone en la ficha técnica pero las autoridades han valorado -según los datos disponibles de efectividad para intervalos mayores de vacunación- que se pueden saltar las recomendaciones del fabricante para maximizar el número de vacunas, que ahora es muy bajo. Es decir, ante un número limitado de vacunas, por ejemplo, un millón, ¿qué hacemos, vacunamos a un millón de personas con una sola dosis o vacunamos a medio millón con dos dosis? Sería razonable vacunar a más gente con una sola dosis. Esta estrategia se ha utilizado en otros países con otras vacunas como la del cólera que también son dos dosis. De esta manera consigues inmunizar a un mayor número de personas en un contexto de escasez de vacunas.

P: ¿Estamos en plena cuarta ola pero, se nota menos?

R: Yo creo que estamos en una fase ascendente de casos, aunque, el incremento diario no es tan grande como en las anteriores y no llegaremos a los niveles de la segunda o la primera ola. Por varios motivos: primero, hay muchas personas que ya han pasado la enfermedad y por lo tanto ya están inmunizadas de forma natural y eso hace barrera; segundo, la vacunación está en marcha y cada vez hay más vacunados que son menos susceptibles de infectarse; tercero, estamos más concienciados de las medidas de protección, como el uso de las mascarillas o mantener la distancia de seguridad. Además, ahora el personal sanitario está más formado, conoce más la enfermedad y sabe cómo tratarla. Por último, llega el buen tiempo y eso favorecerá estar al aire libre. Por todas estas razones, pienso que el impacto de esta cuarta ola va a ser menor que las anteriores. Está también por ver el efecto de las nuevas variantes. Siempre que exista un incremento rápido de casos habrá también un aumento rápido en el número de hospitalizaciones que podría saturar los servicios hospitalarios. Se ha dicho mil veces, pero lo digo otra vez, no hay que bajar la guardia.

P: ¿Qué va a pasar con los jóvenes que son los últimos en vacunarse?

R: Los jóvenes tienen menos riesgo de sufrir complicaciones por la covid pero más riesgo de infectarse debido a sus interacciones sociales. En España se ha optado por vacunar de forma prioritaria a los grupos de riesgo con el fin de disminuir la mortalidad asociada a la enfermedad. Otros países en cambio, han optado por vacunar primero a los que más contagian. Es el caso de Indonesia que priorizó los grupos de edad entre 18 y 59 años. Yo creo que estamos haciendo lo correcto, lo primero es prevenir la enfermedad grave y la muerte. No está demostrado todavía que la vacuna evite la trasmisión del virus, pero sí evita sufrir graves complicaciones y la muerte. Los jóvenes tendrán que esperar.

P: ¿Y cómo ve las perspectivas de verano?

R: Creo que este verano va a ser mejor que el anterior. La vacunación es fundamental, aun así, vamos a tener que seguir con las medidas de prevención, uso de mascarillas, control de aforo, distanciamiento social, aislamiento de casos y cuarentena de los contactos. Eso nos va a acompañar una larga temporada. Es verdad, que la movilidad y la interacción social favorece que se propague el virus, pero cada vez hay más inmunizados, lo que complica la transmisión. Hay que mantener la cautela. Se ha visto claramente que los casos aumentan a los pocos días tras la celebración de las fiestas y puentes, por lo que hay que mantener las medidas de prevención y no relajarse. Además, los niños, los jóvenes menores de 18 años y otros grupos de población no van ser vacunados de momento, por lo que el virus estará entre nosotros durante un tiempo.

P: Usted está trabajando en los estudios de efectividad, en cómo funciona realmente la vacuna ahora que ya se está utilizando. ¿Con qué problemas se están encontrando?

R: Los estudios de efectividad son los estudios que se hacen cuando la vacuna ya está en marcha y se administra a la población. Hay varios factores que podría alterar la efectividad de las vacunas. Por ejemplo, las condiciones de almacenamiento y transporte de la vacuna. En los ensayos clínicos, la vacuna estaba perfectamente conservada en un rango de temperatura controlado, pero ahora en la realidad puede que no se conserven tan bien, especialmente en zonas rurales o fuera de Europa donde no se garantiza la cadena de frío. También las variantes circulantes del virus y sus mutaciones pueden tener un impacto en la efectividad de la vacuna. Según los datos de efectividad que se están obteniendo, las vacunas autorizadas tendrían una efectividad menor frente a las variantes sudafricana y brasileña, no tanto para la variante británica que es la que actualmente circula en España. Con esto quiero decir que, variantes que estén presentes en nuestro territorio podrían alterar el panorama epidemiológico llevando a modificar o actualizar la estrategia de vacunación.

P: Entonces, ¿estás vacunas tendrán que ser actualizadas cada año?