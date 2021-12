García-Sastre, microbiólogo: "Un contagiado por delta infectaba a los 6 días, con ómicron a los 3"

"Seguramente no llegará a ser tan contagioso como el sarampión , no está calculado", ha detallado durante una entrevista en La Sexta, en la que ha comentado que la mayor sorpresa para los científicos ha sido la gran cantidad de mutaciones acumuladas en esta variante.

García-Sastre no considera probable que aparezca una variante aún más transmisible que ómicron, aunque sí pueden surgir versiones del SARS-CoV-2 con mayor capacidad de evasión de anticuerpos. "Será un virus como la gripe. Nos vacunamos todos los años", ha afirmado el investigador español, que apunta a que será necesario convivir con este virus, aunque gracias a la inmunidad previa ya no provocará tantos problemas. "El virus no puede seguir perfeccionándose continuamente, tiene un límite, pero no sabemos si ha llegado a él", ha concluido.