Fontes, atleta español en Sudáfrica: "Me preocupa la cuarentena al volver, sería como lesionarse"

Puedes correr del coronavirus, pero no esconderte. Eso bien lo sabe el atleta español Ignacio Fontes . Le ha perseguido con la variante ómicron hasta Sudáfrica , donde está entrenando. El Gobierno ha establecido una cuarentena obligatoria de 10 días. A ella deben someterse todos los españoles que vuelvan del cono sur africano. "Me preocupa la cuarentena, sería como lesionarse" , explica a NIUS el finalista de 1.500 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El 2021 fue más positivo. Tras vacunarse fue a las Olimpiadas de Tokio y consiguió clasificarse para la final de 1.500 . Pese a no conseguir medalla ni diploma olímpico está contento. "Para la próxima", promete. Desde el país africano relata que ómicron no infunde miedo allí. Más bien ha traído cabreo. Tras detectar su presencia, varios países han aplicado restricciones a los vuelos desde Sudáfrica —entre ellos España—, pese a que Países Bajos ha reconocido haberla secuenciado antes. Estas medidas también son el caballo de batalla de Fontes, que quiere volver a casa sin perder ritmo de competición .

Respuesta. Aquí sigue todo igual. Estoy con Pablo Sánchez-Valladares, que también estuvo en Tokio. Llevamos dos semanas y media en un pueblo que se llama Dullstroom, a unos 300 kilómetros de Johannesburgo. Detectaron la variante ómicron hace una semana, no ha variado nada desde que llegamos. El presidente dio un discurso hace poco y no fue alarmista. Por lo que leo, ahora hay más casos en España que en Sudáfrica.

R. La incertidumbre no es por volver, los vuelos siguen en pie. Estoy más preocupado por la cuarentena. Incluso había planeado con mis compañeros ir a Dubái, Turquía o Kenia. Pensábamos que no exigían cuarentena, Dubái y Turquía nos la piden. Kenia era el único país que no, pero hemos visto los precio de los vuelos y han subido una barbaridad.