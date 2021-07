Javier Sayas, neumólogo: "Estamos abatidos, ya estamos otra vez planificando qué cerrar para atender más covid"

NIUS habla con el neumólogo casi un año después de su primera entrevista, en la que estaba muy desesperado por la segunda ola

"Me he comido todas las oleadas, ya no podemos más", afirma de la necesidad de desconectar

Cuando el año pasado el neumólogo Javier Sayas habló con NIUS estaba desanimado. "Quizás no ha sido un buen día para la entrevista", casi se disculpaba. Y no lo era, sin duda. Ni un buen día ni un buen año. Entonces, en septiembre de 2020, estaban en plena segunda oleada, una que golpeó especialmente al hospital donde trabaja, el 12 de Octubre de Madrid. Había tenido que acortar sus vacaciones porque en el servicio de neumología no daban a basto con la cantidad de enfermos de covid que ingresaban.

Ahora atiende a NIUS a pocos días de sus ansiadas vacaciones. Espera poder irse el mes entero que tiene previsto, "muy necesario más por salud mental que cansancio físico", dice. Porque Javier Sayas se ha chupado todas las oleadas de covid y ya, literalmente, no puede más. Comienza a ver cómo aumentan los ingresos otra vez y se siente en un bucle. En uno de los pocos descansos de su guardia, cuenta a NIUS el panorama.

Pregunta. ¿Cómo está siendo la guardia?

Respuesta. Ésta está sido movida, de hecho desde hace una semana son más... entretenidas. Habíamos tenido algo más de tranquilidad, aunque poca porque estaban viniendo al hospital muchos enfermos respiratorios no covid, que han estado desatendidos este año y medio y han empeorado y han necesitado ingresar. Ya a principios de esta semana ha empezado a notarse el incremento. Están llegando pacientes con muy mal pronóstico, que pueden ponerse inestables muy de repente.

P. ¿Qué perfiles de pacientes requieren ingreso ahora en los hospitales?

R. Los pacientes covid que están ingresando son de varios tipos:

Muy jóvenes que ingresan muy malitos y van prácticamente directos a la UCI . Aunque por lo que hablo con compañeros de otras comunidades tenemos porcentaje de estos menor que por ejemplo en Cataluña.

. Aunque por lo que hablo con compañeros de otras comunidades tenemos porcentaje de estos menor que por ejemplo en Cataluña. No vacunados, dentro de los cuales hay gente que está a la espera de la segunda dosis pero también gente que se negó a ponerse la vacuna en su momento. Negacionistas que se convencen en cuanto llegan aquí claro, en cuanto ven de qué va la película.

Y estamos empezando a tener ingresos de enfermos vacunados de 85 años para arriba que se descompensan. No hacen neumonía grave la mayoría pero la covid les descompensa patologías previas que tenían, como insuficiencia cardíaca, EPOC, insuficiencia renal... esto pasa también con la gripe. Las infecciones víricas terminan afectando a otras enfermedades de base.

No hacen neumonía grave la mayoría pero la covid les descompensa patologías previas que tenían, como insuficiencia cardíaca, EPOC, insuficiencia renal... esto pasa también con la gripe. Las infecciones víricas terminan afectando a otras enfermedades de base. Y luego tenemos algunos afectados por la covid que son inmunodeprimidos como trasplantados, en los que se sabe que la eficacia vacunal es menor.

Hay ingresos de personas que se han negado a vacunarse, que se convencen en cuanto lleagn aquí y ven de lo que va esta película

P. Y, ¿por qué cree que Madrid aún no está teniendo tantos ingresos?

R. Bueno, no los tenemos todavía. Aquí al final pasamos por caja todos, pero es cierto que nuestra tercera y cuarta ola fue más fuerte que en otras regiones. Y luego que la población de Madrid se desplaza en verano, y la transmisión que hay esta relacionada con el ocio, que aquí en verano no se da tanto. La segunda ola fue la de la población desfavorecida, los trabajadores que se contagiaban yendo al tajo, en sus lugares de trabajo. Y ésa fue la que afectó de pleno a Madrid y sobre todo a nuestro hospital. Pero esta quinta ola se esta produciendo por interacciones de ocio. Y, siendo realistas, la gente que atiende nuestro hospital muchas veces ni sale de vacaciones así que no tiene esa oportunidad de contagiarse.

P. Y, tras casi año y medio lidiando con la misma enfermedad, ¿cómo os sentís viendo este incremento?

R. Yo me he comido todas las olas, desde el principio. Neumología, medicina interna e intensivos somos los que nos llevamos de nuevo todo este continuo de covid. En el pase de guardia esta mañana el ánimo era de abatimiento total, todos ya pensando qué areas del hospital tendremos que cerrar para acoger al incremento de enfermos covid que prevemos.

Cada vez que se suspenden cirugías se suspenden tratamientos... es un precio que pagan nuestros pacientes, cerrar aunque sea un mes es terrible

Y puede que la gente no lo entienda pero nos duele mucho cerrar alas del hospital, dejar de atender a nuestros pacientes de siempre. Por ejemplo, cerraremos la unidad del sueño por cuata vez, que puede parecer menos urgente, pero son dolencias importantes, que hacen daño a mucha gente y provocan sufrimiento a los pacientes.

Cada vez que se suspenden cirugías se suspenden tratamientos... es un precio que pagan nuestros pacientes, se incrementa la lista de espera. Cerrar aunque sea un mes es terrible. Es que una cosa puede ser no urgente pero importante. Demorar cosas importantes es lo que intentamos evitar pero a veces no podemos.

Y luego notamos el desgaste psicológico de volver a atender covid, incluso aunque ahora se mueran menos, porque es cierto que se mueren menos. Pero revivir todo el trauma no es fácil.

P. ¿Estáis cansados?

R. Claro, mucho. Y ahora tenemos un problema añadido tremendo: no podemos abrir más camas porque no hay personal. No es que no se quiera contratar, es que no hay profesionales disponibles para contratar.

No podemos afrontar un nuevo invierno de covid sin haber descansado, la calidad de la asistencia se va a ver alterada seguro si no desconectamos

El año pasado se cubrió esta carencia de personal con horas extra de los que estábamos, pero es que ya la gente ha hecho tantas horas extra, tiene acumuladas tantas vacaciones... hay gente que se ha estado cogiendo en mayo vacaciones de 2020. Y ya no podemos más, es que ya era insostenible, los trabajadores necesitan parar. No podemos afrontar un nuevo invierno de covid sin haber descansado, la calidad de la asistencia se va a ver alterada seguro si no desconectamos

P. Y tú, ¿vas a coger vacaciones?

R. El año pasado pude coger algo pero tuve que adelantar mi vuelta una semana porque se puso la cosa muy mal. Pero este año de verdad necesito parar, por salud mental. No podemos seguir dando una buena atencion sin descansar, sin desconectar.

Miro con miedo a mis vacaciones por si no las puedo disfrutar. Mi mujer me esta esperando en Galicia, yo espero poder ir el sábado y me ha dicho que me va a secuestrar el teléfono: que me va a comprar un móvil de prepago por si tengo que hablar con ella, para que deje el mio en un cajón, porque realmente necesito desconectar un poco.

P. ¿Cuántas ganas tenéis de que acabe esto?

R. ¡Uf! Te puedes imaginar... es que nosotros también queremos volver a nuestra normalidad, atender las patologías que atendíamos antes y con la calidad que lo hacíamos. Estamos todos tensos, en calma pero tensos porque sabemos que va a subir.

Yo quiero ser optimista, creo que va a haber más casos pero espero que para mi vuelta, a finales de agosto, haya mucha más población vacunada, lo que hará que el virus no circule tanto. Y eso, a su vez, hará que los pacientes con fallos de inmunidad y que se contagian y enferman graves, pues sean menos, se contagien menos.