José María Martín, catedrático de Salud Pública: "Esto es el Titanic y las vacunas son nuestras balsas, usémoslas"

R. Todos somos enormemente sensibles al fallecimiento de cualquier persona, no quiero frivolizar con el hecho de que haya habido pocos casos de trombos, porque cada vida cuenta. Lo que quiero es que cada vida que se deja de salvar al no utilizar el instrumento que tenemos para ello, cuenta igual. Cada día perdemos 200 vidas diarias, un enorme avión estrellándose sería noticia, estaría en todos lados, nos hemos desensibilizado, lo consideramos normal, y no lo es. No es normal que muera tanta gente y que sufra tanta gente. Utilicémoslo de forma inteligente.