El monitor del Hospital de Toledo al que los paralímpicos agradecen sus medallas: "Llegaron hundidos y es gratificante verles así"

Estos días su nombre está en boca de muchos de los atletas paralímpicos de Tokio que, agradecidos, le nombran o recuerdan tras recoger sus medallas . "Me emociona mucho, la verdad, escuchar que me mencionan, pero todo el mérito es suyo", dice a NIUS con humildad. "yo solo soy una pieza más del engranaje del Hospital que hace que salgan adelante, junto a médicos, fisios, psicólogos..."

"La verdad es que me siento abrumado en lo que a mí me toca y muy feliz por ellos, por ver dónde han llegado", decía. "Piensa que yo les vi llegar muy débiles al gimnasio, algunos hundidos psicológicamente y tuve el honor de presenciar su transformación y ahora verles en lo más alto es muy gratificante ", afirma.

Uno de los que ha agradecido públicamente su ayuda a López es García-Marquina, reciente bronce en la crono de bicicletas adaptadas . "Cuando estaba en su fase aguda, a él le recuerdo repetir que se veía el resto de su vida sentado en un sofá con una manta de cuadros y mira lo que está consiguiendo", relata el monitor. "Y frases como esas las he escuchado de la mayoría de deportistas que han pasado por aquí y ahora están en Tokio, así que muy orgullosos de su transformación".

Al gimnasio del Hospital de Parapléjicos de Toledo llegan dos tipos de pacientes: "El que ha sido deportista anteriormente y encuentra en el deporte una válvula de escape y el que no lo ha sido pero descubre de repente que es un recurso que le va a ayudar a mejorar su salud física y mental", explica López. "Para ambos el deporte se vuelve fundamental. Imagínate, si para una persona sin discapacidades el deporte es importante para una persona con movilidad reducida el deporte es esencial, porque debe suplir con lo que le queda lo que le falta . Nuestro trabajo debe ser ayudarles a potenciar esa capacidad residual para que hagan una vida lo más normal posible", defiende.

"Al principio el paciente se ve muy frustrado, siente que no va a a poder hacer lo que le gustaba. Yo jugaba al fútbol, montaba en bici, me gustaba correr por la montaña y ya no puedo volver a hacerlo, piensan. Pero llegan aquí al gimnasio y ven que sí, que pueden hacer la misma actividad adaptada u otra actividad que les puede cubrir esa necesidad y se animan mucho", relata.