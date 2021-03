Juan Pablo Horcajada, infectólogo: "El inicio de la cuarta ola va a llegar antes de Semana Santa"

La preocupación es la misma: la saturación de los hospitales, en una posición comprometida sin siquiera haber comenzado las vacaciones y haber experimentado su socialización. No obstante y a pesar de la campaña de vacunación y la marcha del invierno, la comunidad científica no solo piensa que la cuarta ola es inevitable, sino que está a la vuelta de la esquina. Así lo piensa el Dr. Juan Pablo Horcajada, Jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar de Barcelona , que lamenta: "El inicio de la cuarta ola va a llegar antes de Semana Santa".

R: Nosotros habíamos conseguido cerrar la tercera planta dedicada a pacientes de covid y ahora estamos pensando en abrirla otra vez porque no paran de llegar ingresos... los enfermos se acumulan y no somos capaces de dar el mismo número de altas que de ingresos. Todavía no hemos notado un aumento, sino que los ingresos han dejado de caer y lo que sabemos es que lo siguiente es que vuelvan a subir. Y vemos en los datos poblacionales que hay zonas donde el riesgo de rebrote ya está subiendo, con una incidencia acumulada mayor, y es algo que pasará en hospitales de todas las comunidades, no solo en Cataluña.