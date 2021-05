Juan Pablo Horcajada, del Hospital del Mar: “Estos días hemos tenido más ingresos por alcohol que por covid”

Pregunta. ¿Esperaban las imágenes de este fin de semana?

Respuesta. No. El fin del estado de alarma no es para celebrarlo y menos de esta manera. Da la impresión de que se ha acabado la epidemia y no es así. Estas celebraciones en estos momentos son absolutamente inadecuadas. Yo creo que el fin del estado de alarma es precipitado porque, de hecho, está conduciendo a este tipo de actos y puede conllevar dificultades para implementar nuevas restricciones, en caso de que sean necesarias. No hay que olvidar que todavía hay muchas hospitalizaciones, muchos pacientes ingresados en UCIs.