Lorna Leal, investigadora de la vacuna española de ARN mensajero: "Podrá llegar a la población en 2022"

Una de las revoluciones terapéuticas que ha acelerado la pandemia es la vacuna de ARN mensajero (ARNm). Hace apenas tres años, en 2018, la revista Nature hablaba de algunos ensayos clínicos contra el VIH, el virus de la Zika o la rabia para ahondar en sus bondades. La irrupción del SARS-CoV2 aceleró su aplicación en humanos y las vacunas de Pfizer-BioNtech y Moderna ya han sido desarrolladas con esta metodología . No serán las únicas. Investigadores IDIBAP-Hospital Clínic de Barcelona prevén tener lista una nueva vacuna con ARNm a mediados de 2022 . Esta, a diferencia de las ya aprobadas, podría reducir efectos secundarios adversos, según explica a NIUS la médico e investigadora Lorna Leal.

Respuesta. El ARNm transmite el mensaje a las células para que se lleven a cabo unas respuestas ante un evento concreto. En el caso de la vacuna contra la covid se hace mediante la proteína S que se introduce en el ARN y a partir de ahí se desarrolla la respuesta. A pesar de que se usa trocito del ácido nucleico ARN, el ARN mensajero es bastante seguro ya que transmite el mensaje pero no se integra en el huésped y no modifica el código genético. En las vacunas con ARN mensajero, lo único que cambia es el mensaje (en el caso de la covid sabemos que usamos la proteína S y en otros virus, usamos otra distinta), pero el formato es el mismo, así que es más rápido de producir que otro tipo de vacunas porque no hay tantas variaciones como en una vacuna proteica o por vectores.