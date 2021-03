Manuel Rico publica 'Vergüenza', sobre el drama de las residencias: "Los familiares tienen derecho a saber la verdad"

Errores al estallar la crisis. "Para contener la pandemia se necesitaban tres cosas y todas fallaron: no había EPIs, no había pruebas para saber quién estaba contagiado o no y no fue posible en muchos casos aislar a los positivos, por la propia estructura del edificio o porque estaban a tope", lamenta. "En algunos centros la solución fue, imagínate qué barbaridad, encerrar a todos los ancianos en sus habitaciones y que no pudiesen salir", recuerda Rico.