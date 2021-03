Marcos López Hoyos, inmunólogo: “La cuarta ola llegará a finales de marzo y afectará a los jóvenes”

R: Pero no los más jóvenes, que son los que ahora más preocupan porque tardarán en ser inmunizados y son lo que más actividad o movilidad tienen . Se convierten en la mayor fuente de trasmisión del virus. Además, si no se mentalizan del peligro serán los más afectados por la enfermedad en un futuro próximo.

R: Los jóvenes que enferman también lo hacen de forma grave y pueden fallecer. No lo olvidemos. Aunque la mayoría no ha pasado por cuidados intensivos, los que lo han pasado mal, saben lo que cuesta recuperarse de las secuelas de la covid. Pueden pensar que por edad están más protegidos y es falso. Para ellos no ha cambiado nada desde marzo del año pasado o las Navidades. Están igual de desprotegidos. Sin vacuna o sin generar memoria inmunológica están en riesgo. Si no siguen extremando las precauciones con su grado de movilidad tendremos un problema y llegará una nueva ola. Es tan sencillo como esto.