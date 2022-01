María Jesús Lamas, AEMPS: "Es fácil que los mayores deban seguir vacunándose, se sabrá en pocos meses"

R: Me va a permitir que me coloque en el lugar que oficialmente me corresponde: como agencia reguladora, tengo que asegurar que las vacunas de refuerzo en población joven y sana son eficaces y seguras, pero identificar el momento y oportunidad para administrarlas, corresponde a las autoridades de salud pública que valoran la situación epidemiológica, el papel de los jóvenes en la transmisión, las consecuencias que esto pueda tener en la enfermedad en los grupos más vulnerables, la sobrecarga de los sistemas sanitarios o el mantenimiento de la actividad docente, laboral y económica. En todo caso, no nos quedemos con la idea de que los jóvenes no tienen enfermedad grave por covid; la tienen en mucha menor frecuencia que las personas mayores, pero no están absolutamente a salvo.