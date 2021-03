Néstor Peña, de cantante a auxiliar de enfermería en una residencia: "He cantado muchísimo con mis pacientes"

Néstor lleva cuatro meses trabajando en una residencia de mayores que solo recibe pacientes covid en Santiago de Compostela

Tras diez años dedicado en cuerpo y alma a la música, decidió regresar al mundo sanitario por vocación y necesidad

A Néstor Peña la pandemia le cambió por completo su estilo de vida. Su trabajo como cantante de orquesta se frenó de un día para otro. La incertidumbre dio paso a las ganas de ayudar. Su formación como auxiliar de enfermería le hizo aceptar de manera instantánea la oferta que se le presentó el pasado mes de noviembre: ¿Quieres volver a trabajar como sanitario? Rotundamente sí, respondió al instante este canario afincado en Galicia.

Néstor ya había ejercido en diferentes clínicas de Las Palmas de Gran Canaria hasta el año 2010. Sin embargo la llamada de la música le hizo colgar la bata y coger un micrófono. Las orquestas en Galicia levantan pasiones y el esfuerzo y la dedicación que exigen obligó a nuestro protagonista a tomar uno de los dos caminos. Pero ahora, tras diez años intensos, Néstor ha regresado al campo de la sanidad. Sin miedo, acudió a la primera línea de batalla contra la covid y desde noviembre trabaja en Cegadi, una residencia situada en Santiago de Compostela que recibe personas mayores contagiadas de coronavirus. La experiencia está resultando gratificante y así lo refleja en esta charla.

P: Cuéntanos el cambio que ha sufrido tu vida pasando del escenario a la primera línea de la covid.

Mi historia resulta sencilla de contar. Me dedicaba a la sanidad hace años pero en su momento decidí apostar por mi otra gran pasión, la música en el mundo de las orquestas. Pasó de ser un hobbie a un trabajo que me obligó a dejar el tema sanitario. Ahora lo he retomado por dos razones: una por vocación y otra por necesidad.

P: ¿Cómo fueron esos primeros meses de pandemia para ti?

Pensaba que sería algo temporal y me acogí a mi prestación contributiva. Sin embargo iba pasando el tiempo y ya veía que las informaciones no eran buenas. Decidí buscar trabajo en lo que me había formado. De repente un día sonó el teléfono y me dijeron si quería trabajar en primera línea y no lo dudé. Dije un sí rotundo. Y desde noviembre estoy trabajando en Cegadi, una residencia para mayores contagiados de covid.

P: No lo dudaste un instante.

Ni medio segundo tardé en contestar. Cuando veía las noticias en casa, en mi mente ya se generaba una sensación de querer ayudar. Veía los aplausos a los sanitarios y se me ponían los pelos de punta. Quería echar una mano y en cuanto llegó la llamada, no lo dudé.

P: ¿En qué te ha cambiado este trabajo?

Me ha cambiado mucho la perspectiva que tengo en la vida. Están siendo unos meses con una mezcla constante de sentimientos. Es una sensación agridulce. Por una parte ves a pacientes que llegan a nuestra residencia caminando y algunos salen recuperados y otros desgraciadamente no consiguen superar esta enfermedad y no están entre nosotros. Ver tanto sufrimiento y tantas personas que se han ido, generan en mí más ganas de vivir.

P: Son meses en los que has convivido con la covid a diario.

Sí, porque nuestra residencia es una residencia integrada por la Xunta que acogía a pacientes de otras residencias con brotes de covid. Se recibía a esos pacientes y se les daba atención para descargar un poco el trabajo de otras residencias. Ha sido una labor muy interesante y buena. Muchas residencias nos han dado las gracias por el trabajo y nosotros estamos muy contentos por aportar nuestro granito de arena.

P: Algún detalle o historia que te venga a la mente de estos meses.

Tengo muchas historias y sonrío mientras formulas la pregunta porque la verdad es que ha sido muy gratificante. Me he encontrado con mucha gente que llegaba con mucho miedo y se marchaban felices por el trato y por sentirse tan queridos. Es una sensación muy intensa y difícil de explicar. Se me han escapado lágrimas estos meses con las historias que he vivido. A veces intentaba disimular un poco pero era muy emocionante. Te puedo contar la historia de Dolores. Nosotros también hacíamos videollamadas con los familiares para que hablaran con sus mayores. Durante una de esas conversaciones, Dolores le dijo a su hijo y a su nuera que estaba con su ángel, que en este caso era yo. Ella les insistía diciendo que era su amor, y tanto el hijo como la nuera no daban crédito. Me decían que ella no era una persona que expresara sus sentimientos con facilidad. Se marchó por la puerta con lágrimas y no os podéis imaginar los abrazos que nos dio.

P: Eres un artista reconocido y con mucho éxito, ¿esta experiencia te ha humanizado?

Es cierto que la experiencia te puede llegar a humanizar pero si te digo la verdad siempre he sido muy humilde. En cualquier equipo que estoy, siempre me gusta ser uno más. Siempre intento sumar, pero es cierto que toda esta situación te humaniza mucho más, porque ves que la vida se te puede ir de un momento a otro.

P: ¿Has cantado mucho en la residencia?

He cantado muchísimo estos meses. Mal, pero he cantado. Con tanto equipo de protección era muy complicado pero la realidad es que hemos cantado mucho, nos hemos reído y lo hemos pasado muy bien. La música es universal y alegra el alma.

P: Para la gente que no esté muy al día, hay que decir que las orquestas en Galicia son como una religión.

Sin duda. Va muy arraigada la cultura gallega con las orquestas. Sin orquestas Galicia no sería lo mismo. Es sinónimo de fiesta, de alegría y de diversión. Aquí llueve mucho en invierno y en verano necesita esa alegría que proporcionan las orquestas.

P: ¿Cómo recuerdas ahora todo lo que pasó hace justamente un año?

No me lo quería creer. Estábamos a punto de presentar nuestro nuevo espectáculo con la orquesta Olympus. La presentación estaba fijada para el 18 de marzo y cuando se decretó el estado de alarma nos quedamos a cuatro días de ese momento. Había un sacrificio y un trabajo enorme detrás de ese nuevo espectáculo. Ahora miro fotos y recuerdos que me traen las redes sociales y añoro mucho esos momentos porque la música es mi vida.

P: Hace un año había más incertezas que certezas. ¿Imaginabas que los hechos se podrían desarrollar de esta manera?

Para nada. De hecho después del confinamiento y una vez que se aliviaron un poco las restricciones intentamos retomar algo donde lo habíamos dejado porque en nuestras cabezas estábamos convencidos de que esto a lo mejor duraba poco. Queríamos ser optimistas y dejar todo listo para empezar la gira pero el tiempo nos iba poniendo en nuestro lugar y ya vimos que esto se iba a alargar mucho en el tiempo.

P: El de las orquestas es un sector muy castigado.

Totalmente. Seguimos viviendo en la incerteza de no saber cuando podremos empezar. Es un problema porque hay muchos compañeros que no tienen ayudas y están malviviendo. Resulta muy duro vivir con esa incertidumbre. Se habla mucho de la hostelería y vemos que están sufriendo pero ellos al menos pueden abrir sus puertas. Nosotros no hemos podido hacer nada.

P: ¿Cómo te planteas el futuro?

Hay que ser realista y para que nuestro sector funcione falta mucho tiempo. Lo que me planteo es vivir el presente. Mi camino ahora mismo es la sanidad para ayudar a todas las personas que lo necesitan y a su vez la vocación sigue ahí y es posible que vuelva a las orquestas. Tengo muchas ganas de subirme al escenario y que llegue la primera actuación después de todo esto. Tengo hasta las palabras medio pensadas.

P: ¿Cómo serán esas primeras palabras encima del escenario?