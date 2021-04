Pablo Demelo, especialista en trombosis: "A mi madre le toca AstraZeneca y estoy deseando que la vacunen"

El joven médico afirma que es posible que en España no haya ningún caso de trombosis asociada a AstraZeneca por el grupo de edad al que se destina

Demelo defiende que él mismo se pondría AstraZeneca o Janssen si le tocara porque los riesgos son "ínfimos"

Imagínese que su hijo, primo o mejor amigo trabaja en uno de los mejores hospitales de España tratando trombosis: ¿se resistiría a preguntarle: oye, me vacuno con AstraZeneca o con Janssen, o mejor no? Pues eso es lo que le pasa a Pablo Demelo, médico internista dedicado a la enfermedad tromboembólica venosa. Y su respuesta no puede ser más clara. Sí, vacúnate. Es más, está deseando que vacunen a su madre, de 68 años y con factores de riesgo cardiovascular.

"Mi primer pensamiento cuando se autorizó AstraZeneca para adultos de 60 a 69 fue: qué bien, mi madre entra y seguro que la van a llamar enseguida", confiesa. "Yo espero que la convoquen esta semana o la que viene", se esperanza. Es más, afirma que él mismo, joven, se vacunaría con el químico que le tocase, porque ha vivido cómo la covid provoca los temidos trombos muchas más veces que cualquier vacuna.

Pregunta. Como médico internista especializado en trombosis, que trabaja en una unidad de trombos en el hospital Gregorio Marañón, ¿qué le ha recomendado a sus familiares y amigos respecto a la vacuna de AstraZeneca y Janssen?

Respuesta. Mis familiares directos lo tienen claro porque han sido mi apoyo en todo este año tan difícil, en el que he visto tanto dolor y muerte. Ninguno ha tenido la más mínima duda sobre la vacunación. Mi madre, como todo el mundo, me transmitió su preocupación pero yo le di una respuesta tajante: vacúnate.

Al final, ellos han visto cómo me siento yo, que me dedico a tratar e investigar trombos. Y yo llevo un año completamente angustiado, estresado, viendo morir gente, mucho sufrimiento, situaciones dramáticas que no había vivido nunca y espero no volver a vivir... Y he estado preocupado constantemente por mi madre. De hecho, el día que me dijeron que me vacunaban a mi, que he pasado la covid, pensé: que se la pongan a mi madre, por favor. Mi deseo siempre ha sido: que vacunen a mi madre.

Así que cuando salieron las noticias de los trombos a mí, que me dedico a la trombosis y que sé lo que hace la covid a este respecto, no me preocuparon los números de este efecto en la vacuna de AstraZeneca. Y más en el grupo de edad al que pertenece mi madre y al que se le está poniendo AstraZeneca en España.

P. Y usted, como persona joven, ¿se pondría AstraZeneca?

R. A mí no me hubiera importado si es la que me tocaba. De verdad que no. Porque el riesgo es mucho menor que el que puedo tener, a pesar de ser joven, con la covid. No hay una vacuna mejor que otra. Seguro que vamos a ver efectos secundarios graves con otras vacunas, porque todas los tienen, todos los fármacos.

Ningún medicamento, como sabemos, está exento de ellos. Pero yo creo que quizás estamos prestándole demasiada atención a todo lo que pasa con el coronavirus y se le pone un foco muy intenso. Tenemos que ver los números a lo grande, dimensionar las cosas. Todas las vacunas funcionan en cuanto a la prevención de la covid, su transmisión, severidad... Tienen muchos efectos beneficiosos y un riesgo ínfimo de complicaciones.

P. Como experto en trombosis, ¿cómo explica a sus seres queridos este efecto de las vacunas Janssen y AstraZeneca?

R. Los poquitos casos que hemos visto con AstraZeneca y Janssen, que por cierto se están publicando con mucha transparencia, se han descrito con mucha rapidez y ya conocemos hasta su mecanismo. Son trombosis grave provocados por una reacción inmunológica.

Lo que ocurre es que un tipo de anticuerpos actúa contra las plaquetas, producen un déficit de éstas y eso lleva a un trombo. No es un mecanismo nuevo, ya que hay una trombopenia muy parecida, la asociada a la heparina, que es una enfermedad muy rara pero que se da en algunos pacientes esporádicos que se tratan con ese fármaco.

Puedo llegar a comprender que algunos piensen: soy una persona joven y sana, mi riesgo si contraigo covid no es tan alto como en una persona mayor... ¿para qué me voy a arriesgarme a vacunarme? Pero es un riesgo muy bajo

Son muy pocos casos, muy raros. Por ejemplo, en Reino Unido hay menos de 10 casos por más de 20 millones de personas de todas las edades que ya se han vacunado allí. Es menos de uno por millón. Lo que pasa es que son casos graves y llama la atención que sean en personas jóvenes. Yo por eso como humano puedo llegar a comprender que algunos piensen: soy una persona joven y sana, mi riesgo si contraigo covid no es tan alto como en una persona mayor... ¿para qué voy a arriesgarme a vacunarme? Pero es un riesgo muy bajo. Y las vacunas tienen un efecto global en la sociedad, no nos las ponemos solamente para protegernos a nosotros mismos sino para lograr una inmunidad de grupo en la sociedad

P. Pero no es solamente la percepción de los ciudadanos, sino que los gobiernos están suspendiendo vacunaciones con AstraZeneca y Janssen, o limitándolas... ¿es por miedo, desconocimiento sobre los procesos científicos de cualquier fármaco o vacuna, por política?

R. Probablemente sea una combinación. Las decisiones técnicas y las políticas a veces no van de la mano. De cara a la opinión pública da miedo decir que ha habido un caso de muerte por usar una vacuna de la que sabíamos que tiene un efecto adverso grave. Por eso me parece acertada la decisión de limitar AstraZeneca a personas cuyo riesgo de tener un efecto adverso grave es mucho menor que en el resto de población, y que a la vez tienen un riesgo de complicaciones por covid es extremadamente alto.

Administrándolas a los grupos de edad en los que se ha autorizado es muy probable que en España no veamos ningún caso de trombosis asociada a AstraZeneca y Janssen

P. En España, con los grupos etarios a los que se dirigen las vacunas de AstraZeneca y Janssen (cuando llegue), ¿cuántos casos de trombosis grave pueden sucederse?

R. Es muy probable que ninguno o menos de media docena. Es difícil hacer una predicción de un compuesto tan nuevo y que se está inoculando masivamente, pero si nos atenemos a la evidencia científica que hay ahora mismo, van a ser casos muy aislados. Sobre todo si se mantienen las restricciones que se han establecido en cuanto a grupos de edad a los que se les van a administrar.