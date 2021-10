Paqui, a la calle tras pasar la pandemia en primera línea: "Ayer éramos héroes, hoy estoy en el paro"

Paqui Moreno de 51 años es auxiliar de enfermería. Ella ha sido una de las héroes que estuvo al frente del covid-19 en los meses más duros. Y después también. Hoy se queda sin trabajo . "Parece que ya no hacemos falta", dice. " Dimos los mejor de nosotros, nos expusimos al virus, expusimos a nuestras familias . A veces 15 horas de trabajo seguido sin parar. Sudando, con heridas por la mascarilla, pero siempre bien protegidos. Pero no importaba, sabíamos a los que enfrentábamos era cuestión de vida o muerte. Ayer éramos héroes, hoy estoy en el paro.

Para Paqui esto es una vocación, y por eso es optimista y no pierde la esperanza. "Ayudar a la gente es lo que se hacer y lo que me gusta hacer". Se queda con todo lo aprendido y recuerda con tristeza todas las veces que ha visto fallecer a pacientes cogidos de su mano y no de la de sus familiares. "Ha sido muy muy duro".