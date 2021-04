Pere Domingo, internista y coordinador covid: "Los pacientes de la variante británica empeoran más rápido"

P: Justo este martes The Lancet ha publicado un estudio que dice que no hay asociación entre la gravedad de pacientes y la variante británica. Otros estudios habían sugerido que sí. ¿Qué opina al respecto? R: En concreto, hay uno de Nature que habla de que es más grave y otro del British Medical Journal que también lo corroboraba y decía que es más mortal. Todos son estudios de corte, tienen muchos sesgos y hay que vigilar con las conclusiones. Pero ambos iban en la misma línea y es que había más mortalidad. Mi impresión de primera línea es que sí que afecta a más gente y sí evoluciona más rápido , así que desgraciadamente tal vez sí que esté asociado con más gravedad. Tendremos que comprobarlo cuando tengamos los datos, en medio de la batalla es difícil de decir. En cambio, no tenemos la impresión de que haya más fallecidos, puede ser por la menor edad de los ingresados.

En cambio, el tiempo de ingreso en las UCIs se mide por semanas, no por días. El promedio de un paciente de covid en la UCI es de 3 semanas. Esto explica que se bloqueen con más facilidad. Además este virus es bastante imprevisible. A mediodía de este martes estamos bien pero hoy a las 9 de la mañana no sabía si nos colapsaríamos o tendríamos que habilitar algún espacio adicional.

P: En Cataluña afirman que qué se están llenando las UCIs antes de lo esperado. ¿Estos ingresos son de los contagios de Semana Santa?

R: Aún es pronto, sólo ha pasado una semana, ahora empezaremos a verlo. Venimos de una bajada no pronunciada de la tercera, a diferencia otras olas, y hemos vuelto a iniciar subida progresiva, no muy pronunciada pero 'in crescendo' día tras día. Todavía no hemos llegado a la punta de la curva porque tenemos la Semana Santa aún cerca y aún no hemos visto plenamente efecto de la Semana Santa.