Pilar, enferma de cáncer de mama metastásico: "Somos la parte que no se quiere ver, la que muere"

Mujeres con metástasis por cáncer de mama reivindican que no se edulcoren los tumores

Piden más investigación en metástasis

Éste es el tercer cáncer de mama de Pilar Fernández, asturiana de 64 años. Y será el último, porque esta vez es metastásico. Es decir, las células malignas han viajado a otras partes de su cuerpo (en su caso al brazo) y no se va a curar. Lleva cinco años diagnosticada, se ha sometido a diferentes terapias y no se cansa de luchar. Pero no luchar contra la enfermedad -no soporta que se hable de luchadores cuando se trata de cáncer- sino por la investigación, el acceso igualitaria a tratamientos y sobre todo la visibilidad. Porque Pilar y las 800 mujeres que siguen a la organización que presiden, la Asociación Cáncer de Mama Metastásico, no emplean nunca palabras bélicas.

“Cuando se habla de luchar lo suficiente, nos duele. Sentimos como si nos dijeran que no nos hemos esforzado lo suficiente. ¿Acaso no hemos luchado nosotras y se nos ha reproducido?”, reflexiona Pilar, que añade que en este, su tercer cáncer, está luchando más que con ninguno de los otros dos, y sin embargo de éste morirá. "Mi verdadera lucha es ahora", dice Pilar habla con crudeza. Eso sí, mantiene su voz firme hasta que se acuerda de compañeras que ya no están. Entonces se emociona, porque cada vez son más pérdidas ya que la supervivencia media de un cáncer de mama metastásico es de dos a cinco años.

No les gusta el símil de la batalla, ni el mensaje edulcorado en torno a esta enfermedad. "Es incurable, y no hay más", insiste varias veces. "Nuestra supervivencia depende de las líneas de tratamiento que existen, y cuando se agotan porque nos hacemos resistentes a ellas... Entonces ya no hay más. Sí, nos vamos a morir todos, pero sentarte a esperar la muerte con 28, 30 o 40 años es lamentable", reivindica Pilar más investigación en este tipo de cáncer.

Tampoco le gusta el rosa a Pilar, "porque se vende el cáncer de mama edulcorado, historias de positividad. Pero el nuestro es el cáncer feo, somos las que mueren. Me duele cuando la gente se entera de que tienes cáncer de mama y te dicen: Ah, pero el tuyo se cura. Pues un 20% no nos vamos a curar nunca". Por eso hace cinco años un grupo de mujeres crearon su asociación, porque ninguna las representaba.

"El cáncer mata. El que yo tengo, a una persona cada 90 minutos, así que que no nos digan que el cáncer no es rosa, que no todos tienen final feliz", reivindica la mujer.

6.621 muertas por el cáncer de mama

En España, el cáncer de mama metastásico es la primera causa de muerte en mujeres de 35 a 50 años. Lo padecen el 20% de las mujeres que padecen cáncer de mama. Es decir, que dos de cada diez mujeres enfermas con tumores de mama van a desarrollar metástasis y, por lo tanto, morir prematuramente.

En 2019 se diagnosticó a 33.307 personas con cáncer de mama, según la Sociedad Española de Oncología médica (SEOM) y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). De ellas, 6.621 fallecieron, un 90% de los casos en fase avanzada. Tras la confirmación de la metástasis, la media de vida de la paciente es entre dos y cinco años. La enfermedad, hoy por hoy, no tiene cura.