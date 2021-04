Bengoa tranquiliza a los vacunados con AstraZeneca: "Creo que en 15 o 20 días les pondrán la segunda dosis"

El ex consejero vasco de Sanidad y asesor internacional en políticas de salud, Rafael Bengoa, se pronuncia sobre la nueva paralización en la administración de la vacuna AstraZeneca. Entiende el malestar de aquellos que han recibido la primera dosis y no saben qué va a pasar ahora pero les pide tranquilidad.

Pregunta: ¿Qué le ha parecido la decisión de no seguir vacunando a los menores de 60 años con Astrazeneca?

Respuesta: A mí me demuestra que la vigilancia farmacológica está funcionando . Creo que debe darnos confianza el hecho de que las alertas ante la evidencia de efectos secundarios hayan saltado. En otros países no tienen tanta capacidad de alerta. En cualquier caso, la vacuna sigue siendo obviamente más beneficiosa que problemática pero que las alertas funcionen es bueno.

P: ¿Qué les decimos a todos aquellos ciudadanos a los que ya les han inoculado la primera dosis de Astrazeneca y ahora no saben qué va a ser de ellos?

R: Por supuesto, ¿cómo se va a aclarar el ciudadano si las instituciones y organismos que tienen que tomar las decisiones no lo tienen claro? El problema es que no hay una voz única en Europa, tampoco en España donde siempre hay alguna voz discordante.

R: Tenerla es esencial como mínimo hasta lograr la inmunidad de rebaño pero no soy optimista en este sentido, por delante hay elecciones y es muy probable que este asunto siga usándose políticamente.

R: De cara a la compra de vacunas lo más interesante sería no introducir más desorden del que ya hay. En términos de economía no nos conviene estar abriendo todas estas negociaciones paralelas, los vendedores y los intermediarios se van a aprovechar. En otras palabras, les van a timar. La compra debe ser un proceso uniforme y único y no estar todas las comunidades autónomas abriendo puertas.