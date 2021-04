Salvador Macip, investigador: “Se podrá retirar la mascarilla en exteriores cuando el 60 % esté vacunado”

Salvador Macip asegura que para empezar a levantar restricciones es necesario tener vacunada entre el 60% y el 70% de la población

El investigador considera que el uso de mascarillas en exteriores será una de las primeras medidas que se levantará

Macip analiza la recomendación del ECDC de relajar el uso de mascarilla entre vacunados, también cuando estén con personas no vacunadas

La recomendación del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) de relajar el uso de mascarilla entre vacunados no ha pasado por desapercibida. El debate está servido y son muchas las voces que se han manifestado a favor o en contra de esta primera guía publicada por esta institución europea. Sanidad no contempla rebajar las medidas en España y considera estas recomendaciones "prematuras" con solo un 13% de la población vacunada.

Sin embargo, lo que todavía no queda claro es cuándo debería empezar a plantearse esta opción y qué porcentaje de población vacunada es necesario alcanzar. El ejemplo de países como el Reino Unido o Israel muestra un avance de lo que podría ser la nueva normalidad en España de aquí unos meses. No obstante, los expertos advierten que hay que ir con pies de plomo ya que tomar la decisión sin una situación epidemiológica controlada podría suponer un brutal retroceso de la pandemia.

Para Salvador Macip, médico e investigador de la Universidad de Leicester y la UOC, no es prudente empezar a levantar las restricciones hasta que al menos entre el 60% o 70% de la población adulta este vacunada. Cuando en España se alcance esta cifra, Macip cree que retirar el uso de la mascarilla en exteriores será una de las primeras medidas que se tomarán, ya que "el impacto que supone esta medida los contagios es mínimo". En esta entrevista que ha concedido a NIUS, explica que su experiencia como residente en el Reino Unido le demuestra que una desescalada lenta es la mejor opción para hacer frente a la pandemia y asegura que con los datos actuales en el país ya no hará falta volver a hacer restricciones si sigue todo como está previsto.

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) recomienda relajar el uso de mascarilla entre vacunados, también cuando estén con personas no vacunadas. ¿Es correr demasiado?

El problema de Europa es que está muy por detrás del porcentaje de vacunación que sería esperable en estos momentos, han ido mucho más despacio debido a una serie de problemas. El objetivo es tener cuanto antes la población más frágil, más susceptible de tener complicaciones, vacunada. Esto aun queda un poco y creo que se puede empezar a retomar parte de la normalidad solo cuando tienes un porcentaje de adultos superior al 60% - 70% vacunados. Creo que hasta que no lleguemos a estos niveles Europa no puede plantear suficiente las restricciones.

¿Qué peligro conlleva anticiparse a levantar medidas?

El peligro está que el verano seguramente empezará antes de que hayamos conseguido esta cifra y el riesgo es que queramos relajarnos demasiado en verano antes de que realmente el porcentaje de vacunación esté en unos niveles seguros. Habrá que vigilar ser prudentes y hacer como hicieron en el Reino Unido, donde básicamente sacrificaron la Semana Santa, estuvieron confinados, para poder llegar a este nivel de vacunación y de contagios suficientemente bueno como para empezar a pensar en reabrir.

Se puede empezar a retomar parte de la normalidad solo cuando tienes un porcentaje de adultos superior al 60% - 70% vacunados

En Reino Unido no es obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores. Nunca lo ha sido. ¿Usar la mascarilla en exteriores tiene realmente un gran impacto en la reducción de contagios?

La mascarilla en exteriores creo que es uno de los factores que menos impacto tiene en los contagios. Es útil, sin duda, pero es más útil en espacios cerrados. En el Reino Unido desde el principio no ha sido obligatorio llevar mascarilla en espacios exteriores si se podía mantener la distancia de seguridad. Eso quiere decir que en ciudades más densas sí que se llevaba pero en otros sitios no. El impacto que tiene la mascarilla en el exterior es mínimo, protege pero no es tan importante como en espacios cerrados. Por lo tanto, lo más lógico es que sea la primera medida que se relaje en cuanto al número de vacunación sea elevado.

Por lo tanto, la recomendación del ECDC no iría mal encaminada...

Sacar mascarillas en ciertas situaciones, por ejemplo, con todos vacunados o en el exterior, podría ser una decisión que no tendría un impacto muy importante. Sin embargo, hay que recordar que las vacunas no dan una protección del 100% y vacunar no es la solución universal a los contagios. Es una cosa más que tenemos que hacer para evitar que continúe la pandemia. Es decir, tenemos que vacunar, seguir con mascarillas, seguir con la prudencia, etc.

¿En España cuando cree que sería prudente quitar la prohibición de usar mascarilla en el exterior?

Si en esos momentos conseguimos un porcentaje de vacunación bueno y bajan más los casos, teniendo en cuenta que los contagios en España todavía son elevados, podríamos empezar a pensar que una de las primeras cosas que se podría evitar es tener que llevar mascarilla en exterior, si podemos mantener la distancia de seguridad. Creo que no tendría un impacto muy importante en los contagios si las condiciones son las adecuadas.

Lo más lógico es que retirar la mascarilla en exteriores sea la primera medida que se relaje en cuanto al número de vacunación sea elevado

¿Qué deberían tener en cuenta los países a la hora de tomar esta decisión?

Creo que lo más importante es que estas medidas se implementarán en función de dos parámetros. El primero, es saber que porcentaje de la población tiene cada país vacunado y otro, cuántos casos de contagio tiene cada país. En principio las dos cosas van en paralelo. En cuanto hay más vacunados baja en picado los contagios, o al menos esto estamos viendo en Israel o Reino Unido, que son los países que están más avanzados. Por tanto, cuando hay unas cifras de virus circulando que son relativamente bajas ahí es cuando podemos empezar a pensar en relajaciones en las restricciones pero de manera progresiva, despacio y no de golpe para evitar que haya repuntes de la pandemia a pesar de estar vacunados.

Decías que vacunas no es la solución universal.

Creo que es importante no dar la sensación de que esto se termina en cuanto te has vacunado. Vacunarte no significa que ya puedes recuperar la vida normal, ya no necesitas mascarilla y ya no te puedes contagiar. No es exactamente así porque hay países que han hecho esto y han experimentado rebrotes. Es importante que no queramos correr demasiado ahora que estamos empezando a entrar en la fase que tenemos bastante población vacunada. Creo que hay el ejemplo de Chile, como país con una alto porcentaje de vacunados que hizo una relajación demasiado rápida y han vuelto a tener una subida de casos. Es cierto que una vez vacunados podemos empezar a tener un poco más de vida normal pero hay que seguir siendo prudente y observando las medidas de seguridad.

En Reino Unido ya gozáis de cierta normalidad.

En el Reino Unido hay más del 50% de la población vacunada, más del 65% de los adultos vacunados, por lo tanto se está empezando a retomar parte de la normalidad viniendo de un confinamiento que duraba desde enero. A pesar de esto, las mascarillas se siguen llevando en espacios cerrados, no en el exterior, y hay limitaciones en la cantidad de personas que se pueden reunir. Las reuniones se hacen en espacios cerrados solo con la familia y con las demás burbujas en el exterior.

Las medidas que está tomando Reino Unido de desescalar muy lentamente quizás son más adecuadas que no querer correr

El gobierno británico ha apostado por una desescalada muy lenta.

Las medidas que está tomando Reino Unido de desescalar muy lentamente quizás son más adecuadas que no querer correr, en este caso, y quitar restricciones como las mascarillas antes de que realmente el contagio esté controlado en el país. Estamos muy contentos de salir del confinamiento que ha durado mucho, ha sido un confinamiento muy largo desde principios de año. Ahora hace 10 días que se ha reabierto los restaurantes y pubs, solo para comer y beber en el exterior, y las tiendas no esenciales.

¿Cree que si se complican las cosas les volverán a confinar?