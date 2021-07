Sergio Moragón, residente curtido en la covid: "Otra vez tengo miedo, estoy desesperado, no puedo levantarme"

El residente de medicina interna se siente desesperanzado y afirma que le cuesta empatizar con gente que se contagia por conductas irresponsables

Hace una semana y media, Sergio Moragón, médico de 28 años, veía luz al final del túnel. En su hospital, el Gregorio Marañón de Madrid (uno de los tres más grandes de España, y de los que más pacientes covid ha atendido durante toda la pandemia) solamente quedaban siete habitaciones con contagiados, unos quince pacientes. Pero a 22 de julio tienen unos 50. "Es que pensábamos que por fin nos daba una tregua, pero no", suspira cansado.

Moragón, especialista en Medicina Interna y en su último año de residente, siente que ha madurado una década en los 16 meses que lleva atendiendo covid. Porque desde hace un año y cuatro meses no ha dejado de tratar a pacientes contagiados. Los ha visto empeorar, salvarse, vaciar plantas, volver a llenar unidades... Y así en un bucle al que ahora, con la incidencia disparada y los ingresos aumentando, no le ve fin.

Pregunta. ¿Cómo está el hospital?

Respuesta. Los profesionales estamos cansados, otra vez vemos ingresar a más pacientes, muchos derivan en neumonías bilaterales, algunos acaban otra vez en la UCI. En junio parecía que la cosa iba para abajo pero a mitad de julio cada vez aparecía más gente con covid, aumentaban los ingresos…

Ya no es cansancio, es que te cuesta hasta levantarte por la mañana

Nos quedaban solo 7 habitaciones, 15 pacientes. Y ahora hemos tenido que abrir más camas, desinfectar otra vez, incorporar una nueva sección. En todo el hospital hay ahora mismo en planta alrededor de unos 40-50. Los pacientes se han cuadruplicado ni siquiera en tres semanas, en semana y media.

Yo creo que la vacuna ha sido eficaz pero ha dado falsa seguridad a la población porque previene la covid grave pero no el contagio… La población pensaba que el covid se estaba acabando y nada más lejos de la realidad.

P. ¿Cómo afecta esto a vuestro ánimo?

R. Yo ya no puedo más. Sentimos que todo recae sobre los mismos siempre. Siempre recae sobre nosotros, cada vez que empeora somos nosotros los que estamos enfrente.

Es más difícil levantarte con una sonrisa, atender a los pacientes… porque no podemos. Sentimos miedo, desesperación, desesperanza, agotamiento. Ya no es cansancio, es que te cuesta levantarte por las mañanas. Nos tememos lo peor.

No he visto a mis abuelos durante un año. Me acercaba a su casa, se asomaban al balcón y hablábamos por el telefonillo

P. ¿Qué perfil de paciente está ingresando en esta quinta ola?

R. Yo espero que esta ola sea más leve. Los ancianos no están sufriendo mucha insuficiencia respiratoria. Ahora la mayoría de pacientes es gente de 40-45 años a la que le falta la pauta de vacunación completa, o gente más joven que está sin ninguna dosis.

Lo malo es que de estos últimos, gente de 30 a 35 años, un porcentaje significativo requiere oxigenoterapia e incluso ingreso en UCI.

Por otro lado, tenemos algunos pacientes que se han negado a vacunarse, Y otros, sin vacunar por edad, que han tenido conductas muy irresponsables. Y casi un año y medio después me empieza a costar empatizar con ellos. Somos médicos, atendemos hasta donde lleguen nuestras manos, y siempre lo hacemos con profesionalidad. O al menos yo lo hago. Pero de ahí a empatizar... yo es que ya no puedo.

Cuando me viene alguien y me cuenta que se ha contagiado porque no podría más de ver a su gente, salir... Les cuento los 8 meses que me he pasado sin ver a mi familia. Yo también sufro por dedicarme a lo que me dedico.

Y no me siento cómodo yendo a visitar a mis abuelos, por ejemplo. He estado tremendamente preocupado de pegarles algo. Y eso que yo no me he contagiado en ningún momento. Pero mi padres es inmunodeprimido, mi madre problemas respiratorios, mis abuelos tienen cerca de 90 años, y viendo lo que ves en el hospital, no arriesgas.

A pesar de todo, estoy orgulloso de mi mismo, de cómo he crecido en este tiempo

A mis abuelos no les vi hasta marzo de 2021. Yo me acercaba a su casa y desde abajo les veia, ellos en su balcón. Intentábamos hablar y como a veces no nos entendíamos porque no me oían, hablábamos por el telefonillo. Así que, claro, me cuesta empatizar con gente que no se lo toma en serio.

P. Este año, por fin, podrás coger vacaciones en verano. ¿Qué esperas a la vuelta?

R. Pues, desgraciadamente, no quiero pensar en la vuelta, pero lo pienso, y creo que me encontraré con un escenario peor del que dejo. Vamos a tener un pico que va a ser alto pero no ancho, lo que pasa es que estamos desanimados y desilusionados porque creíamos que iba a ir todo mejor. Las previsiones han sido más optimistas de la realidad.

P. Cuando todo pase, ¿con qué te quedarás de la pandemia?

R. Con lo que he crecido. A pesar de todo estoy orgulloso de mí mismo, y de mis compañeros. Esto me ha cambiado la forma de pensar y de vida. Cuando llegó la covid llevaba un año y unos meses de médico y me veía un niño, y por desgracia en este tiempo he aprendido muy deprisa. Por ejemplo, he empezado a utilizar fármacos como la morfina muy rápido y con agilidad. He acompañado a los pacientes, tanto a los que han ido bien como han ido mal, y he crecido de golpe.