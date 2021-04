El antes y el después de un enfermero de UCI tras la pandemia: "He envejecido diez años"

Víctor Aparicio ha compartido en las redes sociales su enorme cambio físico tras un año de pandemia

Este enfermero madrileño confiesa a NIUS la dura experiencia vivida que ha provocado su transformación exterior e interior

Víctor Aparicio trabaja como enfermero en el hospital madrileño Gregorio Marañón desde 2008. Este miércoles ha subido a Twitter dos fotos con un año de diferencia entre ellas en las que se ve un cambio físico brutal derivado de la enorme carga de trabajo que ha tenido por la pandemia de coronavirus.

NIUS ha entrevistado a este sanitario que nos contado de primera mano cómo se ha sentido durante todos estos meses, qué necesidades ha tenido su sector durante la pandemia y qué es lo que espera y piensa de la campaña de vacunación o las medidas restrictivas que ha tomado la Comunidad de Madrid para frenar la incidencia del virus.

Soy enfermera de uci.

Un año separan estas dos imágenes.

Creo es evidente el cambio exterior.

Pregunta: El cambio físico que has tenido en este último año refleja muy bien los momentos tan duros que se han vivido y viven dentro de las plantas COVID de los hospitales. Sin embargo, hablas también de cambio interior. ¿Qué fue lo más duro que viviste durante los primeros meses de pandemia?

Respuesta: La soledad y la incertidumbre. Por un lado, yo opté por separarme de mi entorno para protegerles y pasé los tres meses del confinamiento solo. Era muy duro llegar a casa y no tener a nadie con quien compartir lo que me pasaba.

Por otro lado, no había información sobre cómo se tenía que actuar e íbamos haciendo el camino sobre la marcha y con lo que nos iban diciendo. Faltaban equipos, personal cualificado y no teníamos cubiertas nuestras necesidades básicas. No comíamos ni descansábamos porque vivíamos encerrados en un cuerpo dentro de un EPI. Si querías ir al baño te tenías que cambiar de equipo y no había suficientes para todos. Si miras las fotos parece que he envejecido diez años.

P: ¿Y ahora?

R: En la Comunidad de Madrid vivimos en los primeros meses un efecto cosecha y mucha de la población que era susceptible de morir ya había fallecido. Por tanto, para nosotros quien vivió en España la primera ola más fuerte fue la Comunidad de Madrid. Las olas posteriores no han sido tan demoledoras como esta, así que ahora ya estamos más hechos al volumen de trabajo pero lo que estoy viendo en mi entorno es un aumento de las enfermedades mentales.

P: ¿Entre el personal sanitario o los pacientes?

R: Entre los trabajadores sobre todo porque al final los pacientes que han acudido a los centros sanitarios han venido principalmente por Covid-19. Hemos tenido que cerrar los ojos y dejar a un lado a los pacientes con enfermedades crónicas y la medicina preventiva para dar abasto.

P: ¿Qué problemas de salud mental has observado?

R: En mi entorno he visto sobre todo un mayor consumo de tranquilizantes, casos de depresión y consumo de alcohol y estupefacientes. Entre nosotros veo una tristeza mucho más acusada y un pesar en el ambiente cada vez más latente.

P: ¿Has vivido en los últimos meses momentos tan duros como durante el confinamiento?

R: Estos meses han sido diferentes y se nota sobre todo el cansancio después de tanto tiempo igual. Pero lo que vivimos en Madrid en el confinamiento, esa sensación de caos absoluto, afortunadamente no lo hemos vuelto a vivir.

P: ¿Sentís desde el colectivo de sanitarios que no estáis lo suficientemente amparados por parte de las autoridades? Es decir, si sentís que necesitáis aún más equipos, más personal, que no os tienen en cuenta en las medidas que toman...

R: Yo no me siento para nada representado por los que se supone que me tienen que representar, como el Colegio de Enfermería o los sindicatos. Además siento que la administración pública de la Comunidad de Madrid no ha estado a la altura de nuestras necesidades. Nos hemos contagiado más de un 21% de los sanitarios, hemos sido el foco de la pandemia y hemos tenido que trabajar en primera línea sin PCR ni pruebas de serología ni nada. Que se acuerden los políticos de la enfermería cuando se daban golpes de pecho al principio de la pandemia hablando de los héroes que éramos y ahora no se acuerdan de nosotros de cara a las elecciones.

P: Con la cuarta ola a la vuelta de la esquina, ¿cómo está el hospital en el que trabajas ahora mismo? ¿Hay más pacientes?

R: Ahora mismo estoy de baja y estoy desvinculado con lo que está ocurriendo a día de hoy, pero lo que sí he constatado en estos meses es que existe una emergencia para fortalecer la sanidad madrileña, que está muy debilitada. Si en otros países europeos hay en torno a 13 o 14 enfermeros por persona, en España no se llega a 5,8, siendo además un país con una población muy envejecida. Esto no puede ser y repercute directamente a nuestros hospitales, que se pueden saturar mucho más fácilmente que en otros países.

P: La campaña de vacunación sigue además a un ritmo mucho menor que el esperado. ¿Crees que las vacunas a día de hoy podrían ayudar a que la cuarta ola sea más leve que las anteriores?

R: Hemos tenido muchas pérdidas en el camino. Esta campaña de vacunación obviamente nos va a venir muy bien, pero es torpe e improvisada. Todos pensamos que tenían que haber previsto esto, y sobre todo en Madrid, una ciudad de 6 millones de habitantes en la que los dos centros que se han adaptado para ser centros de vacunación se han puesto en la misma zona: el noreste. Esto hace que la zona sur se haya quedado completamente aislada, donde también vive mucha gente mayor. Para vacunarse no les queda otra que coger el transporte público y eso les expone a un mayor riesgo. No se les ha facilitado el traslado. En definitiva, esta campaña se ha hecho tarde, mal y de muy malas maneras.

P: Por último, ¿qué medidas reclamarías desde tu posición para concienciar a los ciudadanos de la gravedad de la situación sanitaria de cara a la Semana Santa?