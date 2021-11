El epidemiólogo catalán de Sudáfrica: "Por ahora, los casos de ómicron son leves y en gente joven"

R. Lo que sí es cierto es que si la persona que resulta infectada no tiene anticuerpos contra el virus porque no se ha vacunado, el virus tiene más capacidad de multiplicarse y de hacer cualquier mutación. Y el principal problema es que en África no hay suficientes vacunas y no hay suficiente gente vacunada. En gente que está inmunodeprimida por sida, por tratamiento de transplantes o de cáncer, sí se podría dar la situación de que se diera la posibilidad de mutación. En Sudáfrica todavía hay mucha gente con sida que no está en tratamiento. Si una persona está infectada de VIH y está en tratamientno con antirretrovirales y los niveles de inmunidad son altos para el virus, en principio, respondería igual que otra persona.