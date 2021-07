Los epidemiólogos advierten: "Otras variantes contagiaban a dos personas de media, delta a cinco"

Los dos coinciden en la suerte de las vacunas. Si no existieran las vacunas estaríamos ante una quinta ola. "La vacuna está funcionando, si no fuera así, ahora no hablaríamos de torneos de fútbol o vacaciones, hablaríamos de muchas muertes. Estamos viendo que se están contagiando sobre todo los jóvenes no vacunados. Lo hemos comprobado en el caso del brote de Mallorca. Miles de contagios, 16 personas ingresadas y una en UCI (un joven de 18 años). Si esto sigue creciendo, que todo apunta a que sí, aumentarán las personas ingresadas, por lo tanto aumentarán los casos graves y alguno puede terminar falleciendo”, explica Caylà.