Epidemiólogos critican la nueva ley sobre mascarillas: "Han perdido el norte, el problema no está al aire libre"

Hasta ahora la normativa estatal obligaba el uso de mascarilla al aire libre sólo cuando la distancia entre personas era inferior a un metro y medio , aunque existían diversas regulaciones autonómicas que modificaban esta normativa dependiendo de circunstancias. A partir de mañana la mascarilla en los espacios al aire libre será obligatoria por ley en toda España: no habrá excepciones por comunidades autónomas.

No tiene base científica

La mayoría de los expertos critican esta nueva ley y se basan en que prohibir la mascarilla en espacios abiertos y guardando la distancia de seguridad no tiene base científica. Lo dice en su tuit, Alberto García Salido, intensivista pediátrico del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid: La "fatiga pandemica" también es tomar medidas que no tienen base estando al aire libre. En ausencia de aglomeraciones obligar a esto generará agotamiento e incumplimiento. Se pierde la confianza en quien decide. Creo que es una decisión que caerá en no mucho tiempo".