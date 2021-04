Epidemiólogos piden adelantar el toque de queda y cerrar interiores para frenar los contagios entre jóvenes

Se cumplen diez días del fin de la Semana Santa y sus efectos ya son evidentes en la mayoría de regiones de España. La cuarta ola se mantiene en ascenso en más de una decena de comunidades autónomas y la incidencia acumulada alcanza niveles muy preocupantes en Navarra, País Vasco, Madrid y en las ciudades de Ceuta y Melilla. Estos cinco territorios se encuentran desde hace días en ‘riesgo extremo’ de transmisión al superar los 250 casos por cada 100.000 habitantes. El número de contagios no para de crecer.

Para luchar contra esta escalada de contagios, dice este especialista, la solución pasa por intensificar las medidas restrictivas. “Ahora no podemos aflojarlas. Habría que hacer no solo una campaña de comunicación más eficaz dirigida a este grupo, sino también establecer más restricciones. Hay que estudiar muy bien cómo se están produciendo estos contagios, pero todo parece indicar que tienen mucho que ver con interacciones sociales que se producen, especialmente, en horas nocturnas ”, sostiene.

Adelanto del toque de queda a las 20.00 horas

Para López Acuña, la reducción de los contagios pasaría por apostar por medidas que redujesen los encuentros cuando cae la noche. “Si seguimos con este incremento, yo soy partidario de que se amplíe el horario del toque de queda . Es algo que ya se ha hecho en otros países. Se pueden discutir los horarios pero, ante una situación de repuntes, creo que establecerlo a las ocho de la tarde sería algo razonable. Desde luego, relajarlo a las once o a las doce de la noche no creo que tenga mucho sentido cuando estamos teniendo más contagios”, explica. Es la opción por la que optó Castilla y León durante un tiempo y que fue tumbada por el Tribunal Supremo por vulnerar el decreto del estado de alarma .

Actualmente seis comunidades autónomas tienen el toque de queda fijado en las diez de la noche. Se trata de Castilla y León, Extremadura, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Madrid, Andalucía, Murcia, Aragón, La Rioja, Navarra, Cantabria, Asturias y Galicia –esta última a partir de este viernes 15- la han establecido a las once. Castilla-La Mancha es la más permisiva . Su toque de queda se fija a partir de las doce de la noche. En todas las regiones la limitación de la movilidad nocturna se extiende hasta las 06.00 de la mañana.

El cierre del interior de los bares

Este especialista en Salud Pública también pone el punto de mira en el fenómeno del botellón. Porque la pandemia no lo ha erradicado, como demuestran los partes policiales cada fin de semana. Este tipo de reuniones son muy peligrosas porque, en ellas, el uso de las medidas de protección, como la mascarilla, suelen relajarse. “Creo que es necesario controlar botellones y reuniones de jóvenes en horas no habituales. Es fundamental que no haya una relajación y las normas que están vigentes se cumplan”, recalca March.