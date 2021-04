Pepita, una de las gallegas vacunadas por error cuando no le tocaba: “Ahora ya no me la van a quitar, ¿no?”

Pepita Gómez tiene 74 años recién cumplidos. Ella es una de las personas que el sábado se vacunó antes de tiempo en Vigo (Pontevedra). Nunca se planteó que la citación pudiese ser un error. Un día antes habían llamado a su marido, un año mayor que ella. Por eso pensó que había llegado también su momento. En el IFEVI, el punto de vacunación, nadie le dijo nada. Se puso la dosis de Pfizer y se marchó a casa. Este martes se ha enterado de que a ella, por edad, aún no le tocaba el pinchazo. “Ahora ya no me la van a quitar, ¿no?”, dice bromeando a NIUS.