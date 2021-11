Los expertos reconocen que aunque el pasaporte puede animar a que la gente se vacune, no debe ser la única medida que se tome. "Es una propuesta interesante, complementaria, aunque no puede ser la única para frenar todo este proceso", asegura el investigador del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Joan Carles March.

El epidemiólogo y ex directivo de la OMS, Daniel López Acuña, insiste en la idea. "El pasaporte podría incentivar hasta cierto punto que la gente se vacune ante el temor de que no le dejen entrar en determinados sitios. Eso ha pasado en Francia, Grecia, Alemania. Los acicates que el pasaporte introduce es que si quieres viajar o entrar en un local, necesitas tenerlo", explica.

Lo cierto es que el pasaporte covid en sí no frena los contagios. "Como las vacunas no son esterilizantes y las personas vacunadas se pueden infectar, no es garantía plena de que no va a haber infección y riesgo de contagio", asegura López Acuña. A lo que March añade: "La clave es ventilación, mascarilla y vacunación".