El escenario que afrontará España con el 70% de la población vacunada: restricciones y distancia social

"[El 70% de la población vacunada] nos va a permitir que haya menos ingresos , que haya menos gravedad de la enfermedad en los ingresos y que haya menos muertes . Esa es un poco la clave. Lo cual no quiere decir que no haya contagios, porque vemos que un porcentaje no muy alto pero razonable de personas que ingresan o tienen síntomas a pesar de tener la doble pauta ", explica Joan Carles March, del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

El experto, que ya en su momento alertó de una retirada precipitada de las mascarillas en exteriores, cree que pinchazos y limitaciones tendrán que ir de la mano porque las vacunas no evitan el contagio. "Ante eso, hay que seguir vacunando pero hay que seguir restringiendo al mismo tiempo para tener en cuenta todos los factores. ¿Vamos a necesitar una tercera vacuna? No lo sabemos. En estos momentos no hay investigación que nos lo diga. A pesar de que Israel ha empezado, no quiere decir nada en ese sentido", agrega.