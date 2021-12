España abre el debate sobre la reducción de la cuarentena después de que EE.UU. las reduzca a 5 días

Julián Dominguez, miembro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y asegura que le parece una medida que se debe adoptar cuanto antes. No tiene sentido, sobre todo, cuando hemos llegado a situaciones como en el País Vasco que se ha dejado de hacer seguimiento a los casos leves para centrarse en los más graves y en personas vulnerables. Ómicron ha cambiado el escenario, es más rápido, transmisible y menos letal salvo en no vacunados , y no se puede tener a todo el mundo encerrado en casa 10 días por todo lo que supone; bajas, servicios esenciales...", explica.

Por su parte Manuel Franco, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS) y profesor de la Universidad de Alcalá, es más cauteloso. Cree que de momento no tenemos tanta información cómo nos gustaría y sería conveniente esperar un poco para tomar esta decisión. "Una cosa es que ómicron cause en la mayoría de los casos una sintomatología leve y otra cosa es que no hay certeza de cuanto es el periodo real de infección. Según están las cosas ahora mismo, rebajar la cuarentena para positivos, me parece arriesgado".

"Sinceramente yo no me jugaría todas las cartas a una mano porque no tenemos certeza de cómo va a ser nuestra respuesta a la infección. Madrid, por ejemplo, no ha decidido todavía si va a cerrar las macrofiestas en Fin de Año, y estamos pensando en bajar las cuarentenas. No tiene sentido con la que está cayendo. Estamos buscando una rapidez que quizá todavía no debiéramos. Antes de navidades no hemos tomado ninguna decisión drástica y ahora queremos acortar el tiempo de las cuarentenas con 2.000 de incidencia acumulada que es donde empieza el riesgo. ahora no es momento de relajar nada", concluye Franco.