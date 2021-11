España acelera en la 'caza' de ómicron, variante que ya circulaba por Europa antes del aviso de Sudáfrica

Según anunciaba este lunes la Comunidad de Madrid, el primer caso fue detectado mediante un cribado con test de antígenos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Se trata de un varón de 51 años que llegó del país africano con escala en Ámsterdam este domingo, 28 de noviembre. Tiene la pauta completa de la vacuna de Pfizer, síntomas leves y guarda aislamiento no hospitalario. Salud Pública está realizando la vigilancia epidemiológica de los contactos estrechos del vuelo procedente de la capital de Países Bajos.

El segundo caso, confirmado este martes, es una pasajera procedente de Sudáfrica también vía Ámsterdam, aunque "en vuelos distintos", ha detallado un portavoz de Sanidad, vacunada con dos dosis de AstraZeneca. "Tiene síntomas leves y está guardando aislamiento no hospitalario con seguimiento", según ha informado la Comunidad. Llegó este lunes por la noche, tiene 61 años y tras dar positivo en antígeno y PCR, se hizo la secuenciación por el origen de vuelo de la mujer.

Además, la sanidad de Castilla y León estudia un caso sospechoso de covid con la nueva variante ómicron. Es una persona que no ha viajado a África, y las posibilidades "son muy bajas", ha explicado este martes la consejera de Sanidad, Verónica Casado. El caso se está secuenciando en el Clínico de Valladolid.

Así, se han activado los protocolos para rastrear a los contactos de estas personas y determinar la posible expansión del virus. Las autoridades no han esclarecido por ahora si estos dos pacientes han viajado al sur de África, de no ser así, aún es posible que esta variante no proceda de allí. "Puede que hayan estado en contacto con alguien que ya portaba la ómicron y se han contagiado", ha dicho Chantal Reusken, viróloga del RIVM, a la televisión pública holandesa.