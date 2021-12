España es el cuarto país con más contagios de Europa, pero el segundo con menos muertes

La explosión de la sexta ola ha situado a España como el cuarto país con más contagios de los más poblados de Europa, de acuerdo a los datos de Our World in Data. Lleva tres días consecutivos con récord de infecciones de la pandemia, con la salvedad de que en la primera ola se detectaba alrededor del 10%. No obstante, la vacunación la sitúa como el segundo con menos muertes.