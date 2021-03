Por qué a España le cuesta tanto bajar del centenar de casos la incidencia de la covid

Es algo que se repite. Una vez que la curva de contagios por covid alcanza el pico de la ola, la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días desciende en picado hasta situarse por debajo de los 200 casos. Pero luego, se ralentiza, se detiene y rebota . No hay forma de que baje del centenar. El último dato ofrecido por Sanidad, el del jueves 18 de marzo, sitúa la incidencia a 14 días en 128 casos.

¿Por qué se frena la caída cuando nos acercamos al umbral de los 100 casos? Los especialistas consultados por NIUS lo atribuyen a la presión para reabrir en cuanto mejoran las cifras, a la carencia de rastreo para contenerla, a la fatiga pandémica y a que Europa nunca ha querido apostar por la estrategia del 'covid zero'

En España no estamos por debajo de los 100 desde el 12 de agosto. La meta para tener la pandemia controlada es bajar de los 50, según las autoridades sanitarias. Unas cifras que sí han conseguido puntualmente algunas comunidades como Extremadura, Baleares o Comunidad Valenciana en esta tercera ola . Este miércoles la incidencia acumulada subía por primera vez desde enero, apenas una décima.

Desde el 28 de julio, no hemos vuelto al riesgo bajo

No éramos conscientes de todas las olas que faltaban por venir. El último día que estuvimos por debajo de 50 fue el 28 de julio. Ese día comenzaba ya a despegar con fuerza la segunda ola, que alcanzaría su máximo el 9 de noviembre con 529 casos. A partir de ahí, cayó hasta los 189 el 11 de diciembre, fecha en la que una nueva ola, la tercera, comenzaba en España.

¿Por qué es tan difícil bajar la incidencia por debajo de 100?

"Cuando hay incidencias muy pronunciadas hay que sostener las medidas de restricción para reducir la transmisión comunitaria. Y eso es lo que no hemos hecho en la segunda y en la tercera ola. Le pasa a España, pero también a otros países". explica el epidemiológo y exdirectivo de la OMS, Daniel López Acuña . " Cuando tienes todavía una transmisión elevada y relajas medidas, se intensifica la transmisión. Primero se queda como en una especie de meseta, pero enseguida repunta".

Ralentización, estancamiento y reinicio. Pasó en la segunda ola y empieza a repetirse en la tercera. "En muchas comunidades se han comenzado a relajar muchas de las medidas y en muchas de ellas la incidencia ya estaba en una meseta y ahora ya estamos empezando a ver repuntes. Hay un factor fundamental de medidas restrictivas no sostenidas y no llevadas a la duración que se requiere”, apunta López Acuña.

O sube o baja, no hay meseta estable para el coronavirus

La experiencia nos dice que cuando la curva empieza a bajar más despacio es probable que empiecen a subir pronto. Lo explicaba en NIUS hace unos días José Luis Aznarte, profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED: "Cuanto más tiempo estamos en una meseta inestable, más fácil es que rompa hacia arriba, que vuelva a explotar de forma exponencial. La experiencia nos dice que romper hacia abajo no es probable".

El efecto de la fatiga pandémica

"Nos pasó en la segunda ola en el periodo navideño y nos está pasando ahora. Hay una clara fatiga pandémica de 'esto ha durado ya mucho, yo ya no aguanto más y voy a hacer las cosas que quiero", explica López Acuña.

La capacidad de rastreo, clave para mantener a raya la incidencia baja

La clave está en las próximas semanas. "Es posible que algunas comunidades puedan mantener la incidencia baja, mientras otras, no. En teoría los servicios de salud pública más robustos deberían tener la capacidad de mantenerla, una vez que la incidencia estuviese por debajo de 50 , con una capacidad de respuesta extraordinaria a cada caso encontrado: test alrededor del caso y seguimiento de contactos hacia atrás para conseguir saber la cadena de transmisión. Esa es la clave. Pero eso hay comunidades que ni lo tienen ni se espera que lo tengan porque no apuestan por ello como una estrategia a largo plazo", señala Hernández.

La estrategia 'covid zero'

No queda otra si se quiere mantener a raya la curva de contagios, dicen los epidemiólogos. No se puede convivir con el virus, lo ideal sería erradicarlo. Pero en Europa nunca se ha atrevido a aplicar la estrategia de 'covid zero' que han aplicado en algunos países de Asia y en Australia y Nueva Zelanda. Muchos de ellos, por cierto, con una capacidad de rastreo y estricto control fronterizo mucho mayor que los estados europeos.