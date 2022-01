España doblega el pico de la sexta ola y los científicos apuntan a "una primavera y un verano relajados"

La oficina regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud ve más cerca la nueva normalidad. Han Kluge, su director, ha explicado en una entrevista con AFP que es verosímil que el continente esté llegando a "una especie de final" de la pandemia . Al igual que Arenas, prevé que habrá un periodo de calma hasta finales de este año. "No significa el regreso de la pandemia", ha matizado Kluge para subrayar que es pronto para hablar de endemia. Dicho término no significa que el virus sea más leve, sino que predomina en periodos del año concretos o en un lugar determinado.

El asesor médico jefe del presidente de Estados Unidos, Anthony Fauci , también ve signos de mejoría. Durante una intervención en ABC This Week ha aseverado que "las cosas pintan bien" en el país de norteamérica. Los casos han caído bruscamente, según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La media diaria a siete días ha pasado de 801.073 infecciones el 14 de enero, en pleno pico, a 596.859 este miércoles —último día actualizado—.

La prudencia es el otro aspecto en el que coinciden los expertos. El motivo son las variantes emergentes. La subvariante BA.2 de ómicron ya domina en Dinamarca , donde los casos crecen a un ritmo rápido. Los cálculos preliminares del Serum Institut danés sugieren que es una vez y media más transmisible que la BA.1 —dominante en España—. Todavía no hay datos acerca de su impacto en la gravedad de la enfermedad, así como tampoco en la evasión a la protección inducida por la vacuna o infección.

"Aparentemente, ómicron BA.2 no va a hacer nada que no haya hecho BA.1. Se parecen mucho. No esperamos nada peor de lo que desgraciadamente conocemos ya", asegura a este medio el virólogo Javier Cantón. La mejor protección sigue siendo la vacunación. España tiene al 80% de la población vacunada con pauta completa, porcentaje que sube al 90% en mayores de 12 años. Además, el 73% de mayores de 40 años ha recibido el refuerzo.