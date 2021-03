La España de las dos velocidades: la caída en picado de Extremadura contrasta con el descenso más plano de Madrid

La incidencia acumulada a 14 días de España continúa en descenso y ya está a niveles de agosto. No obstante la caída desde el pico de la tercera ola no ha sido igual para todas las comunidades autónomas , algo que ha remarcado continuamente el director de Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. Mientras la curva de Extremadura ha caído casi en picado, la de Madrid ha sido horizontal.

A esta caída exponencial han contribuido unas de las medidas más restrictivas del país : cierre de la hostelería y comercio no esencial, adelantamiento del toque de queda a las 22:00 horas y cierres perimetrales de los municipios con peores datos de infecciones. Después de varias semanas, el Gobierno regional ha permitido la reapertura de bares y restaurantes y ha levantado los aislamientos municipales, así como estudiará retrasar una hora el toque de queda.

Otra de las que ha tenido uno de los descensos más notables es Comunidad Valenciana. Desde el máximo de enero ha descendido en algo más de 1.300 puntos la incidencia hasta situarla en los 103 casos actuales, dejando una curva similar a la extremeña. Además ha conseguido no registrar ningún positivo de la Covid-19 en residencias .

Los descensos más paulatinos

La Comunidad de Madrid ha tenido la bajada más lenta , dentro de las que superaron los nueve centenares de casos de incidencia. En total ha conseguido reducirla en algo más de siete centenares de puntos hasta los 273 actuales. Que la caída no haya sido tan acentuada viene marcado por unas medidas más laxas y una población más amplia.

El Ejecutivo regional no cerró bares y restaurantes ni el comercio no esencial, así como tampoco aplicó un aislamiento perimetral de la autonomía. No obstante mantuvo y amplió las restricciones de movilidad por zonas básicas de salud y adelantó el toque de queda a las 22:00 horas, aunque recientemente lo ha vuelto a retrasar una hora.