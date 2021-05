España estudia si vacuna desde julio y en un único grupo a las personas de entre 16 y 39 años

Los menores de 40 años ¿en un solo grupo?

"Podría ser una buena opción", explica a NIUS José Luis Barranco , portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva Salud Pública e Higiene ( SEMPSPH ). Por debajo de los 40 años el riesgo a sufrir la enfermedad no influye tanto "porque es similar: el riesgo en una persona de 37 y en una de 25 no varía". "Lo que sí varía es la percepción del riesgo de los jóvenes", asegura el portavoz de la SEMPSH.

Separar por décadas vs. vacunar en paralelo

En la cuestión del riesgo coincide con él Jaime Jesús Pérez, vocal de la Asociación Española de Vacunología, aunque antes de nada este experto apuesta por ver cómo va la vacunación entre las personas de 40, "si ves que no hay mucha demanda, pues entonces abres el grupo", indica. En países en los que hay plena disponibilidad de vacunas y no tienen mucha gente interesada se ha hecho así, explica el vacunólogo, pero si hay demanda suficiente "lo lógico, para no defraudar expectativas, sería seguir separando por décadas y que una persona de 38 años se inmunice antes que una de 25".