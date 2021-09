O, dicho de otra forma, ¿cuál es el umbral de casos en que se dejará de llamar epidemia a la covid? Los expertos alertan de que no se ha llegado a ese punto, ni se llegará en poco tiempo. La covid aún es un peligro muy real y no podemos relajarnos.

Porque la covid sigue siendo una enfermedad nueva, contra la que las vacunas apenas están empezando a funcionar. Y por lo tanto "no sabemos el umbral de casos por habitante que se puede considerar endemia, con otras enfermedades sí, pero no con la covid. No tenemos base para decir el número de casos que constituye la endemia como para decir que ya no hay epidemia. Respecto a la covid estamos en una dinámica nueva en la que además evoluciona el tipo de agente infeccioso por las variantes, entonces es muy prematuro decir que se ha acabado", alerta Daniel López-Acuña, epidemiólogo y antiguo directivo de la Organización Mundial de la Salud.