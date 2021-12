Ómicron desborda la capacidad de España para hacer test: la positividad al filo del riesgo máximo

La clave para saber si se hacen suficientes pruebas es la positividad (la proporción de positivos sobre el total de test que se hacen) y ese indicador está al filo del riesgo máximo, que es del 15%. España está en el 14,65%, una cifra que probablemente se ha rebasado ya teniendo en cuenta que el viernes no se comunicaron datos oficiales.

La mayoría de las consejerías de sanidad consultadas por NIUS afirman que en los hospitales de momento no faltan test, al contrario que en las farmacias . La situación de las farmacias es desfavorable porque dificulta que la gente pueda saber si es positivo para aislarse cuanto antes. Pero los datos apuntan a que los problemas van más allá de estos autotest.

Nueve comunidades superan ese nivel, que supone que hay alta probabilidad de que no se estén detectando todos los contagios reales.

Fuentes de Sanidad aseguran que la cuestión de los test depende de muchas variables y de cómo evolucione la situación epidemiológica. "Es importante resaltar que contamos con fabricantes españoles de test de antígenos de uso profesional, aunque todo está supeditado a la disponibilidad de materias primas y transportes. No obstante, desde la AEMPS, estamos garantizando el aprovisionamiento a hospitales y centros sanitarios".

España mantiene un nivel bajo de pruebas con respecto a la Unión Europea pese al aumento explosivo de los casos. 4,9 pruebas por cada 1.000 habitantes situándose en el puesto 18 de un total de 28 estados, según la web Our World in Data, vinculada a la Universidad de Oxford. Sin embargo, Reino Unido, con muchos más contagios que en España se posiciona en la parte alta de la tabla debido a que realiza muchos más test diarios; 19,4.

A la falta de test para afianzar la fiabilidad de los datos oficiales, se suma el colapso en las farmacias para que la gente pueda hacer autotest como forma de prevención. Ante la saturación de los servicios de atención primaria, Madrid ha establecido un nuevo protocolo de actuación si da positivo el test de autodiagnóstico. Los ciudadanos con un resultado positivo ya no tendrán que confirmarlo con una PCR. Además, fuentes de la Consejería insisten en que están poniendo todos los medios necesarios y han abierto varios puntos para hacer test COVID en hospitales públicos sólo para sintomáticos. Madrid va a contabilizar los test de farmacia que den positivos, "otra cosa es que el ministerio de Sanidad quiera contabilizarlos", aseguran las mismas fuentes.

Un médico de un hospital de Madrid cuenta a NIUS que habilitar zonas en hospitales madrileños para hacer test a sintomáticos no es muy buena idea. " Ahora hemos conseguido también colas kilométricas en Urgencias. Cómo no hay test en farmacias, la gente está yendo a los hospitales, se saturan las Urgencias porque el personal sigue siendo el mismo y así los pacientes con otras afecciones tienen que esperar. Es una idea brillante, así de paso se agotan también los test de antígenos en los hospitales", explica.

Desde el Colegio Oficial de Farmaceúticos de Madrid aseguran que en estos momentos la situación es difícil porque "es verdad que los test están llegando con cuentagotas, si es que llegan". Además, advierten de que el 25 y el 26 son festivos, así que es muy posible que hasta la semana que viene el lunes 27 o el martes 28 no vuelvan a tener test disponibles y piden a los ciudadanos que no vayan a las farmacias esos días porque no van a recibir. "La buena noticia es que nos han dicho que a partir de la semana que viene ya estará regulado el mercado", dice Luis Gonzalez, Presidente de COFM.