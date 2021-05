España necesita superar los tres millones de dosis semanales para alcanzar en 100 días la inmunidad de rebaño

¿Qué es la inmunidad de grupo?

Cuando se habla de "inmunidad de grupo" o "inmunidad de rebaño" se refiere a la protección que da la vacuna o haber pasado la enfermedad. Un "escudo" que limita tanto la circulación del virus que protege también a los que no están vacunados. "Si hay cinco personas y cuatro cuentan ya con inmunidad, estos cuatro no permiten la circulación del patógeno, por lo que la quinta también está protegida por inmunidad indirecta", explica José Luis Barranco , portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva Salud Pública e Higiene (SEMPSPH). "El organismo se encuentra con una barrera que le hace muy difícil circular, por tanto, aunque solo estén vacunados siete de cada 10, los otros tres también están protegidos porque el virus no circula", indica a NIUS Benito Almirante , Jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Vall d´Hebrón de Barcelona.

¿Cuántas vacunas son necesarias?

¿Basta con el 70% de la población vacunada?

El caso de Seychelles o Chile

En todo caso, explica el José Luis Barranco, el porcentaje tiene que ir acompañado con que realmente la vacuna reduzca la capacidad de contagio "porque si no no existe la inmunidad de rebaño". Estudios en el Reino Unido indican que sí lo están reduciendo, apunta Benito Almirante. Entonces, ¿ qué está ocurriendo en lugares como Chile o Seychelles donde hay un importante porcentaje de población vacunada pero también un repunte de contagios?

"No me arriesgo a hacer un análisis simplista y desde la distancia", dice el portavoz de la SEMPSPH, habría que ver bien "cómo se ha vacunado, en qué condiciones, qué vacunas se han inyectado, qué variante tienen allí...". Lo que está claro, continúa el doctor Barranco, es que en España ya se aprecia el efecto directo de la vacunación en el "número de hospitalizaciones o de letalidad en las personas mayores". "En mi hospital ya hay días en los que no fallece ningún enfermo de la covid-19 y llegamos a tener meses con 14 muertos diarios, así que si comparamos no podemos dejar de ser optimistas", indica Benito Almirante, Jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Vall d´Hebrón de Barcelona.