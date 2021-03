Sanidad ampliará hoy o mañana el tope de 55 años para AstraZeneca, según el secretario de Salut de Cataluña

No obstante, la previsión es que en España vaya destinada a la población de hasta 65 años, como ya están haciendo otros países. De esta manera, la decisión de Sanidad se tomará tras el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) a la vacuna. Tras varios días de estudio, la EMA comunicó ayer mismo que AstraZeneca es segura y no considera que haya evidencias de que los casos de trombo s detectados en personas vacunadas hayan sido provocados por esta vacuna.

Una vacuna "segura" y "eficaz"

En este contexto, Argimon ha reconocido que la paralización de la vacunación a la espera del examen de la EMA puede haber hecho perder la confianza en la ciudadanía. Por ello, ha pedido hacer una campaña para romper ese recelo. "Es un tema que me preocupa. Yo me vacunaría. Si abrimos el tope por encima de 55 yo entraría en el grupo y me vacunaré. No lo haré en directo, pero si es necesario haré 'un Palomares'", ha ironizado Argimon.