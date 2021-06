España estrena la plataforma creada por la OMS para compartir conocimiento sobre la pandemia

Lo que ha conseguido hacer el CSIC "es un orgullo", explica Miriam Alía a NIUS. La responsable de vacunación de Médicos Sin Fronteras cuenta cómo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha estrenado la plataforma C-TAP de la OMS. Una iniciativa para compartir conocimiento en la lucha contra la pandemia a la que "hasta ahora no se ha sumado ninguna farmacéutica".

Test en sangre para detectar anticuerpos

El CSIC ha puesto a disposición del C-TAP su tecnología de test serológicos de covid-19 . Análisis para detectar anticuerpos que cuentan con una fiabilidad del 99% y que en el mercado "pueden llegar a costar 100 euros". Las pruebas que el CSIC ha puesto en manos del C-TAP las está fabricando Immunostep, una empresa con sede en Salamanca. Las están haciendo "en términos de no exclusividad de forma que los países de rentas medias o bajas puedan adquirirlos a un precio reducido , o incluso puedan fabricarlos ellos mismos". "Lo que está claro -explica Javier Maira- es que este tipo de test van a ser fundamentales en la lucha contra la pandemia para saber el grado de anticuerpos originados por la enfermedad o por las diferentes vacunas". Una aportación aplaudida y reconocida por el propio director general de la OMS, Tedros Adhanom.

¿Qué es el C-TAP de la OMS?

La brecha entre países ricos y pobres

Una de las muchas cosas que ha puesto de manifiesto esta pandemia es la brecha abismal entre países pobres y ricos a la hora de luchar contra ella. "Mientras en los países de rentas altas se está hablando de cuándo quitarse la mascarilla o de qué vacunas administrar a los adolescentes, en los países de rentas bajas todavía no se ha vacunado al personal sanitario de primera línea, ni tan siquiera a los más vulnerables", constata Irene Bernal. Solo hace falta echar un vistazo a las curvas de vacunación para ver las enormes diferencias.

La exención temporal de las patentes de las vacunas

Además, apunta la investigadora Irene Bernal, el comportamiento generalizado de los países ricos ha sido "acaparar todas las vacunas habidas y por haber y, claro, los países de menores rentas no pueden competir". Todos los países son muy conscientes de eso y de que la pandemia no se ha acabado, explica la experta, así que la esperanza es que el C-TAP funcione con aportaciones como la que ha hecho el CSIC y que en los próximos días "se apruebe la exención temporal de las patentes de las vacunas en la Organización Mundial del Comercio". "Es una cuestión de voluntad política", subraya Irene Bernal y lo que está en juego -concluye- "no es nada más y nada menos que salvar vidas".