España a la cabeza de Europa en ritmo de vacunación y dosis administradas pero también en nuevos contagios

Los guarismos de España a la hora de vacunar destacan en prácticamente todos los indicadores. Según el portal estadístico ' Our World in data ', España ocupa ahora mismo el duodécimo puesto a nivel mundial en ritmo de vacunación semanal . Estamos inoculando algo más de una dosis por cada 100 habitantes al día , o lo que es lo mismo, un 1% de la población española se está vacunando con su primera o segunda dosis cada 24 horas.

En los centros de vacunación españoles se han inoculado casi 90 dosis por cada 100 habitantes . La cifra no se corresponde con un 90% de la población porque algunas vacunas requieren de una única dosis y otras de una inyección de refuerzo.

El excelente ritmo a la hora de poner vacunas contrasta, no obstante, con la mala racha que atraviesa al país en lo que a nuevos contagios se refiere. España ha vuelto a la situarse en la franja de riesgo alto por incidencia de covid y está entre las regiones europeas con más contagios por cada 100.000 habitantes en dos semanas.

La situación no es la misma, ni mucho menos, que en las primeras olas de la pandemia. La población más susceptible de desarrollar síntomas graves, requerir ingreso en UCI, o incluso morir, ya está vacunada en su inmensa mayoría y los nuevos contagios corresponden, abrumadoramente, a la franja de edad que se sitúa entre los 10 y los 30 años.

El súbito repunte de contagios entre los jóvenes, que aún no están vacunados, no está provocando, por el momento, un aumento significativo ni en la presión hospitalaria ni en los ingresos en UCI. Este viernes había medio centenar más de personas ingresadas en hospitales por coronavirus que un día antes, hasta un total de 2.412 pacientes; y los enfermos que han requerido cuidados intensivos se han incrementado en dos, hasta sumar 586 en todo el país. Con estas cifras el número de camas ocupadas en toda España por pacientes covid no llega al 2% del total, muy lejos de los peores momentos de la pandemia.