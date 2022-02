España relaja el cierre de fronteras ¿sigue siendo necesaria la restricción de viajes?

Las mascarillas y, sobre todo, las vacunas han demostrado ser eficaces para frenar la propagación del SARS-CoV-2, pero las limitaciones de viaje se han demostrado, en su mayoría, "inútiles" , concluye The Economist . "Cuando surge una variante que se difunde rápido es entendible 'cerrar fronteras', aunque los expertos sabemos que eso no sirve del todo, porque cuando se la detecta ya se ha extendido", asegura José Martínez Olmos , profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. La clave para adoptar este tipo de medidas, explica a NIUS, es si surge una ola con una variante que preocupe.

Restringir los viajes " últimamente no ha servido para nada", considera Jeffrey Lazarus , jefe del Grupo de Investigación de Sistemas de Salud del ISGlobal. Al principio de la pandemia, restringir la entrada y la movilidad de personas, podia tener su sentido, explica el experto a NIUS, pero ahora ya no, "lo que hay que hacer es asegurar que se puede viajar seguro".

Los adolescentes no comunitarios no tendrán que estar vacunados para entrar en España, como sí se les exige a los adultos. A partir del lunes 14 de febrero, bastará con que presenten una PCR negativa realizada 72 horas antes de su acceso. Los menores de 12 años que viajen con un adulto, no estarán sometidos a ningún tipo de requisito sanitario, tal y como se contemplaba hasta ahora. Para los niños no ha cambiado. Tampoco para los adultos, que tendrán que presentar un certificado válido de vacunación.