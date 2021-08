España se queda a tres millones de vacunados del objetivo del 70% para el 18 de agosto

Actualmente, hay 29.9 millones de habitantes con la pauta completa, el 63,2% de la población. Para el 70% hacen falta otros 3.2 millones . La actualización de esta tarde no será suficiente, porque la media diaria es de unas 170.000 dosis que completan pauta (únicas para recuperados y Janssen, así como segundas). Si no cae más, lo más probable es alcanzarlo en las tres próximas semanas .

Entre las causas de la disminución del ritmo está el periodo estival. Algunos ciudadanos han retrasado el segundo pinchazo y otros el primero , ya que les coincidía con sus vacaciones . Las autonomías han habilitado varios puntos de vacunación sin cita previa para acelerar el proceso. Cabe recordar que España sigue siendo uno de los países que más población tiene inoculada del mundo, de acuerdo a Our World in Data.

"La alta transmisibilidad de la variante delta, así como el hecho de que las vacunas no son infalibles, elevan alrededor del 100% el porcentaje de población que sería necesario vacunar para alcanzarla", añade. Los sueros actuales no tienen un 100% de efectividad. Dicho umbral no lo logra ninguna profilaxis, independientemente del patógeno al que esté destinada. No todos los vacunados generan una respuesta inmunitaria, de ahí que sea necesario inocular a la gran mayoría.