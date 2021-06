España supera el ritmo de los países punteros en vacunación y se sitúa entre los primeros del mundo

El ritmo de vacunación ha aumentado tanto que España es ya uno de los países de Europa y del mundo con más dosis diarias administradas por cada 100 habitantes , de media, en los últimos siete días. Así se constata en Our World In Data , uno de los centros de referencia para los expertos que trabajan con las cifras de la pandemia.

Los datos reflejan que los sanitarios españoles están inoculando vacunas a una velocidad superior que la de otros países de la Unión Europea como Italia, Francia o Alemania. Estados miembros que tienen un porcentaje de dosis disponibles similar pero que, o bien porque no tienen tantas manos con las que ponerlas o bien porque no disponen de tantos brazos dispuestos a recibirlas, no están inyectando tantas vacunas como España.