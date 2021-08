España, más cerca de la tercera dosis de la vacuna, pero por ahora solo para inmunodeprimidos

"Tal vez con esta tercera dosis lo que intentan hacer algunos países es tapar el fracaso de sus campañas de vacunación", asegura a NIUS Jaime Jesús Pérez , vocal de la Asociación Española de Vacunología. Porque "ahora mismo no hemos visto una bajada de la protección de las vacunas con respecto a lo más importante, que es la enfermedad grave y la hospitalización". Así que, subraya el especialista en Medicina Preventiva, "como dicen la OMS y los científicos estadounidenses, no vamos a estar vacunando de forma continua para prevenir catarros ". Jaime Jesús Pérez considera la tercera dosis "para inmunodeprimidos sin duda, pero diferente es para la población general".

"Lo que sí que tenemos todos claro es que es razonable pensar que esa tercera dosis sí tiene sentido para la población inmunodeprimida ", señala Amós José García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Para la población general "no hay evidencia científica todavía y de hecho en la ficha técnica de las vacunas no aparece". Aunque, tal y como explica a NIUS el miembro de la ponencia de vacunas, la tercera dosis es un escenario que tampoco se puede descartar por dos razones:

Se tiene también que reflexionar, insiste Amós José García, sobre el hecho de que en los países desarrollados se esté hablando de una tercera dosis sobre la que todavía no hay evidencia científica, mientras que en los países en vías de desarrollo siguen sin poder poner la primera dosis de la vacuna". "Estoy completamente de acuerdo con lo que dice la OMS, estamos en una pandemia, es un problema global y no solo es una cuestión de ética y de justicia, sino también epidemiológica , porque si continúa habiendo países que no pueden vacunar a su población, el virus va a seguir circulando dando lugar a posibles variantes que nos pueden complicar la vida", asegura el experto.

En función de cómo vayan evolucionando los datos de vacunación, "habrá que tomar una determinación de si en determinados grupos es necesario una dosis de refuerzo o no", considera Jaime Jesús Pérez, pero ahora mismo "los datos que tenemos es que frente a enfermedad grave sigue protegiendo la vacuna exactamente igual que al principio". Asegura este médico especialista en Medicina Preventiva que "hay que bajar el pistón de la presión y dejar de obsesionarse con la tercera dosis porque los organismos técnicos van a ir evaluando su necesidad y, afortunadamente, si esta es necesaria, no va a haber los problemas de suministro que hemos tenido en la primera campaña de vacunación", vaticina. En todo caso, el objetivo primordial ahora, concluye Jaime Jesús Pérez, no es aplicar una tercera dosis a los ya vacunados, sino vacunar a los grupos que todavía no están inmunizados.