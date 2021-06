España llega al verano a la cabeza en contagios y tasa de positividad en Europa

España comienza el verano a la cabeza de Europa en contagios y positividad por coronavirus. La imagen es familiar , parecida a la del año pasado: el mapa del Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) va tiñéndose de naranja y rojo según avanza al sur. A diferencia de entonces, hay cada vez más población vacunada y las mascarillas desaparecen de la vida en exteriores. El macrobrote de esta semana recuerda que el camino es aún difícil . Los datos en el continente no hacen más que confirmarlo.

En tanto, la tasa de positividad de una buena parte del país está por debajo del 4%, pero ningún territorio tiene una cifra inferior al 1%, que es cuando el verde empieza a estar presente en el mapa. Al contrario: regiones como Andalucía, La Rioja, Cantabria, Cataluña o Aragón están en la franja más alta. No hay otro lugar en el continente con esos números. Según la Organización Mundial de la Salud, más de un 5% de pruebas positivas supone una propagación sin control de la enfermedad, aunque es un indicador para coger con pinzas .

Un descenso mucho más lento que en el resto de Europa

El epidemiólogo insiste sobre el aumento de la incidencia en los grupos más jóvenes, un incremento que Sanidad ya ha venido corroborando en las últimas semanas, a la vez que alerta del riesgo de rebrotes ante la práctica ausencia de restricciones y una sensación veraniega y prematura de final de pandemia. A su juicio, el alto ritmo de vacunación no bastará de momento para frenar posibles escaladas en los contagios, ya no digamos reducirlas.

" Avanzamos bien con la vacunación y debemos continuar sin parar pero debemos tener claro que la vacunación por sí sola no frenará los contagios en el verano y que necesitamos medidas de salud pública firmes para mantener a raya la incidencia y hacerla descender", señala López Acuña, que cree además que los equilibrios son aún "precarios" y que hace falta mucha prudencia.

El coronavirus juega a las monedas entre vacunados y no vacunados

Los datos son fríos para explicar esa fragilidad , pero no el macrobrote del viaje de fin de curso de Mallorca: mezcla de alcohol, desenfreno y reguetón , es el peor de todo lo que llevamos de pandemia, justo cuando el patógeno parece más bajo control, con más de 500 contagios en varias comunidades y al menos 80 positivos confirmados en Países Bajos, así como padres contagiados .

Un episodio así funciona como gran banco de pruebas para el virus: puede encontrar huecos , descubrir que la red —parafraseando a Julian Barnes— es también una potencial colección de agujeros atados con un hilo. El virólogo Javier Cantón utiliza otra metáfora: dejamos que juegue a las monedas entre vacunados y no vacunados.

"El virus tiene la oportunidad de desafiar nuestras vacunas en el momento en que circula en ciudades con personas vacunadas y no vacunadas", explica Cantón, que tiene una tesis doctoral sobre otro coronavirus, el MERS-CoV. "Al igual que en las máquinas recreativas, el virus consigue monedas fácilmente infectando gente no vacunada y las va a usar para jugar partidas en los vacunados, con el reto de superar la inmunización y hacerle un game over a las vacunas", añade.